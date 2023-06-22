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تأهب لاستقبال الأعداد المليونية

مليون عبوة ماء زمزم للحجاج في مشعري عرفات ومزدلفة

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
مليون عبوة ماء زمزم للحجاج في مشعري عرفات ومزدلفة
المواطن - فريق التحرير

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وجَّه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتجهيز عشرين شاحنة نقل لتوزيع مليون عبوة ماء زمزم على حجاج بيت الله الحرام في عدة مواقع متفرقة بمشعري عرفات ومزدلفة.

وأوضح السديس أن ذلك يأتي تسهيلًا على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل راحة واطمئنان.

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تأهب لاستقبال الحجاج

على صعيد آخر، تحولت منظومة رئاسة الحرمين الميدانية وإدارة الحشود والتفويج والمنظومة الأمنية والجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام لخلية نحل وحراك متواصل ميداني، استعدادًا لتنفيذ خطة استقبال الأعداد المليونية المتوقعة لحجاج بيت الله الحرام لأداء صلاة الجمعة غدًا وفق خدمات معيارية وتميز تشغيلي وحوكمة الأداء وتعظيم التقنية الذكية لتسهيل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام الذين يتوجهون لمكة خلال الأيام القليلة القادمة استعدادًا لأداء مناسك الحج.

جاهزية المسجد الحرام

وأعلن  الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس عن جاهزية المسجد الحرام لاستقبال الأعداد المليونية من ضيوف الرحمن الذين سيفدون لأداء صلاة الجمعة غدًا، مؤكدًا أن رئاسة الحرمين جندت 14 ألفًا من منسوبي الرئاسة والآلاف من عمال النظافة والتطهير ضمن الفرق الميدانية التشغيلية؛ مستخدمة أفضل وأحدث التقنيات لخدمة الحرمين وقاصديهما وضبط خطة التفويج بانسيابية عالية والحيلولة دون حدوث اختناقات بتناغم كامل مع المنظومة الأمنية وشركاء النجاح تنفيذا للخطة التشغيلية لرئاسة الحرمين لموسم الحج الحالي تحت شعار من الوصول إلى الحصول.

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