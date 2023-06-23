مليون و200 ألف يؤدون صلاة الجمعة في الحرمين الشريفين

حث الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، حجاج بيت الله الحرام للتفرغ الكامل لأداء مناسك الحج، والعبادة وتجنب الشعارات السياسية والنعرات العصبية والخلافات المذهبية، محذرًا من أن الشعارات لا مكان لها في الأماكن المقدسة.

لا للنعرات الطائفية

وقال السديس: إن الحج عبادة خالصة لله، وليست مجالًا للشعارات السياسية ولا للنعرات الطائفية، وإنما هي تلبية لله عز وجل وأداء للشعائر في هذه المشاعر على وفق ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

منظومة متكاملة

وتابع الرئيس العام: إن المنظومة الأمنية جاهزة بكامل طاقاتها البشرية المدربة وقدراتها التقنية الحديثة لخدمة الحجيج، ولمواجهة ما قد يعكر صفو ضيوف الرحمن مستشعرة قدسية المكان والزمان، ومدركة لعظم المسؤولية في أداء واجبهم ومسؤولياتهم الوطنية.

وأعلن الرئيس العام عن أكبر عدد من المصلين اليوم لصلاة الجمعة بعد الجائحة حيث بلغ مليون ومائتي ألف مصل في الحرمين، وسط منظومة متكاملة من الخدمات المعيارية والتميز التشغيلي.