ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن

تواصل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، ليرتبط اسمها بالفرنسي نجولو كانتي.

الاتحاد يفاوض كانتي

وينتهي عقد نجولو كانتي صاحب الـ32 عامًا، مع تشيلسي بنهاية الشهر المقبل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة بشأن التجديد حتى الآن.

ولفت الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، إلى أن الاتحاد بعد توقيعه مع كريم بنزيما، سيسافر ممثلو النادي إلى لندن، من أجل عقد اجتماع مع نجولو كانتي.

وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن محادثات الاتحاد مع كانتي بدأت منذ أيام، وهي جارية بشكل جيد، مشددًا على أن إدارة العميد تسعى للتوصل إلى اتفاق مع اللاعب في أسرع وقت ممكن.

بنزيما يقترب من الاتحاد

واقترب نادي الاتحاد من التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما بشكل رسمي، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد الإعلان عن رحيله من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني اليوم.

كما أكدت تقارير، أن رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي، سافرا إلى مدريد اليوم، من أجل الاجتماع مع كريم بنزيما، وحسم صفقة انتقاله إلى صفوف العميد.

وتُشير التقارير إلى أن نادي الاتحاد تقدم بعرض رسمي للمهاجم الفرنسي، من أجل التوقيع على عقد لمدة موسمين، مع وجود بند يسمح بتمديد التعاقد لموسم آخر، مقابل 100 مليون يورو في العام الواحد.