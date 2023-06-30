جماهير الهلال تطلب سرعة ضم بيرناردو سيلفا آلاف العراقيين يتظاهرون أمام سفارة السويد في العراق لليوم الثاني الحجاج المتعجلون يغادرون مشعر منى متجهين للمسجد الحرام الجوازات تعلن جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة الحجاج لموسم حج 1444هـ ممر الغروب وساحة المعايدة في جيزان يجذبان الزوار والمتنزهين مشهد إنساني لأحد المتطوعين لتبريد الحجاج الأخدود يعزز صفوفه بالتعاقد مع حسين شيعان ضبط مروجي الإمفيتامين والحشيش في الحدود الشمالية وجازان ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يتغنون بحب السعودية وقادتها
يشهد ممر الغروب وساحة المعايدة في مدينة جيزان، إقبالاً من قبل الزوار والأهالي للاستمتاع بمنظر غروب الشمس من وسط البحر وقضاء أوقات ممتعة والتقاط الصور التذكارية.
ويعد اللسان البحري الجديد الذي دشنته أمانة منطقة جازان، ضمن مجموعة من المواقع التي هيأتها مؤخراً، ويبلغ طوله 370 متراَ وتم تهيئته بـ30 مقعداً و120 وحدة إنارة و100 شجرة زينة، وركن خاص للتصوير.
وكانت أمانة جازان قد هيأت أكثر من 209 حديقة، و14 واجهة بحرية، و198 ملعبًا رياضيًا، و96 ممشى متنفسا عامًا لاستقبال الزوار من داخل المنطقة وخارجها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى تهيئة الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء وحدائق الأحياء.