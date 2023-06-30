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ممر الغروب وساحة المعايدة في جيزان يجذبان الزوار والمتنزهين

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٩ مساءً
ممر الغروب وساحة المعايدة في جيزان يجذبان الزوار والمتنزهين
المواطن - واس

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يشهد ممر الغروب وساحة المعايدة في مدينة جيزان، إقبالاً من قبل الزوار والأهالي للاستمتاع بمنظر غروب الشمس من وسط البحر وقضاء أوقات ممتعة والتقاط الصور التذكارية.

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اللسان البحري

ويعد اللسان البحري الجديد الذي دشنته أمانة منطقة جازان، ضمن مجموعة من المواقع التي هيأتها مؤخراً، ويبلغ طوله 370 متراَ وتم تهيئته بـ30 مقعداً و120 وحدة إنارة و100 شجرة زينة، وركن خاص للتصوير.

مرافق جيزان

وكانت أمانة جازان قد هيأت أكثر من 209 حديقة، و14 واجهة بحرية، و198 ملعبًا رياضيًا، و96 ممشى متنفسا عامًا لاستقبال الزوار من داخل المنطقة وخارجها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى تهيئة الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء وحدائق الأحياء.

جيزان

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