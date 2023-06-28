Icon

زلة لسان جديدة لبايدن: بوتين يخسر الحرب في العراق! Icon مميزات لافتة في حج 1444 Icon الحاجة كوثر فقدت بصرها قبل 20 عامًا وانتعشت بصيرتها في مكة Icon وزارة الشؤون الإسلامية تعلن نجاح المرحلة الأولى من خطة توعية الحج Icon الكشافة جهود إنسانية مبذولة خدمة للحجاج Icon سبب قلق جماهير الاتحاد من إمكانية رحيل العبود والبيشي Icon إحباط تهريب 245 كجم من القات بجازان وسقوط مروج الإمفيتامين في المزاحمية Icon كريم بنزيما يُهنئ الجماهير بحلول عيد الأضحى باللغة العربية Icon إنقاذ 6 أشخاص سقطت مركبتهم بمنحدر وعر في الباحة Icon حاج ياباني يصف الخيام قبل 83 عامًا: أزهار بيضاء تطفئ لهيب الصيف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أصبح بصورة تنظيمية أكثر

مميزات لافتة في حج 1444

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٩ مساءً
مميزات لافتة في حج 1444
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رصدت قناة العربية مميزات لافتة في حج هذا العام 1444 هـ، مؤكدة أن الحج هذا العام يختلف بصورة كبيرة عن الأعوام الماضية.

صورة تنظيمية

وقال مراسل القناة، إنه كان يؤدي مناسك الحج قبل 15 عامًا، وأن هذا الطريق كان مختلفًا تمامًا وكان مليئًا بالسيارات والحافلات والمشاة، لكن الأمور تغيرت تمامًا وأصبحت تسير بصورة تنظيمية كبيرة.

قد يهمّك أيضاً
البريطاني المنسحب من رحلة الغواصة المفقودة يفجر مفاجأة صادمة

البريطاني المنسحب من رحلة الغواصة المفقودة يفجر مفاجأة صادمة

10 يوليو موعدًا لانطلاق معسكر الاتحاد في الطائف

10 يوليو موعدًا لانطلاق معسكر الاتحاد في الطائف

ذكاء اصطناعي

وأكد المراسل أن الحج الآن أصبح حجًا ذكيًا، مشيرًا إلى أن جميع المخيمات باتت مكيفة، وبعض المخيمات أدخلت عليها تقنيات حديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن خلال هذه المنظومة يتم التعرف من خلالها على أعداد الحجيج، والتعرف عليهم من خلال وجوههم وهذا يسهل عملية الدخول والخروج.

تلقي الشكاوي

وتطرق المراسل إلى الحديث عن آلية تلقي الشكاوي والبلاغات بأنها باتت أسهل، فحينما يتم الإبلاغ عن شكوى من قبل الحاج يفتح له تذكرة يتم من خلالها متابعة الشكوى إلى ان يتم حلها.

قطار المشاعر

كما أشار مراسل قناة العربية إلى أن المسارات متعددة مما يخفف حدة الزحام ويسهل الحركة والانتقال، فهناك مسارات للذهاب، ومسارات للعودة، فلا يسمح إطلاقا لأي شخص السير في مسار غير مخصص له، وهذا أثر بشكل كبير على انسيابية حركة الحجيج، وحركة الحافلات وغيرها.

كما لفت إلى أن قطار المشاعر سهل بطريقة فائقة حركة الحجاج والانتقال بين المشاعر المقدسة بسهولة ويسر، موضحا أن هناك نحو 300 ألف حاج انتقلوا عبر قطار المشاعر يوم أمس دون أي عوائق.

وبين المراسل أنه لم يسمح لأي حافلة الدخول إلى المشاعر المقدسة ما لم تكن تحمل تصريح الدخول، فضلاً عن منع الافتراش بصورة كبيرة، مشيرًا إلى انتشار مكثف من رجال الأمن وسط منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة للحجاج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تشهد حر الانصراف بالتزامن مع الموجة الصيفية الثانية
السعودية اليوم

السعودية تشهد حر الانصراف بالتزامن مع الموجة...

السعودية اليوم
أمير تبوك يقف على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار
السعودية اليوم

أمير تبوك يقف على الجهود المبذولة لخدمة...

السعودية اليوم
إنجاز جديد للسعودية.. سدايا تحقق أعلى مستوى نضج بهندسة البرمجيات
السعودية اليوم

إنجاز جديد للسعودية.. سدايا تحقق أعلى مستوى...

السعودية اليوم
الحكومة الإيطالية تقرر استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية
السعودية اليوم

الحكومة الإيطالية تقرر استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية

السعودية اليوم
طيران ناس يدشن رحلاته المباشرة من الدمام إلى إسطنبول وتيرانا
السعودية اليوم

طيران ناس يدشن رحلاته المباشرة من الدمام...

السعودية اليوم
تكثيف خطط الأمن والسلامة في المسجد الحرام خلال موسم الحج
السعودية اليوم

تكثيف خطط الأمن والسلامة في المسجد الحرام...

السعودية اليوم
أول ظهور لأسطول طائرات طيران الرياض الجديد
السعودية اليوم

أول ظهور لأسطول طائرات طيران الرياض الجديد

السعودية اليوم
صدور تنظيم وكالة الفضاء السعودية والعمل به من اليوم
السعودية اليوم

صدور تنظيم وكالة الفضاء السعودية والعمل به...

السعودية اليوم