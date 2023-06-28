زلة لسان جديدة لبايدن: بوتين يخسر الحرب في العراق! مميزات لافتة في حج 1444 الحاجة كوثر فقدت بصرها قبل 20 عامًا وانتعشت بصيرتها في مكة وزارة الشؤون الإسلامية تعلن نجاح المرحلة الأولى من خطة توعية الحج الكشافة جهود إنسانية مبذولة خدمة للحجاج سبب قلق جماهير الاتحاد من إمكانية رحيل العبود والبيشي إحباط تهريب 245 كجم من القات بجازان وسقوط مروج الإمفيتامين في المزاحمية كريم بنزيما يُهنئ الجماهير بحلول عيد الأضحى باللغة العربية إنقاذ 6 أشخاص سقطت مركبتهم بمنحدر وعر في الباحة حاج ياباني يصف الخيام قبل 83 عامًا: أزهار بيضاء تطفئ لهيب الصيف
رصدت قناة العربية مميزات لافتة في حج هذا العام 1444 هـ، مؤكدة أن الحج هذا العام يختلف بصورة كبيرة عن الأعوام الماضية.
وقال مراسل القناة، إنه كان يؤدي مناسك الحج قبل 15 عامًا، وأن هذا الطريق كان مختلفًا تمامًا وكان مليئًا بالسيارات والحافلات والمشاة، لكن الأمور تغيرت تمامًا وأصبحت تسير بصورة تنظيمية كبيرة.
وأكد المراسل أن الحج الآن أصبح حجًا ذكيًا، مشيرًا إلى أن جميع المخيمات باتت مكيفة، وبعض المخيمات أدخلت عليها تقنيات حديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن خلال هذه المنظومة يتم التعرف من خلالها على أعداد الحجيج، والتعرف عليهم من خلال وجوههم وهذا يسهل عملية الدخول والخروج.
وتطرق المراسل إلى الحديث عن آلية تلقي الشكاوي والبلاغات بأنها باتت أسهل، فحينما يتم الإبلاغ عن شكوى من قبل الحاج يفتح له تذكرة يتم من خلالها متابعة الشكوى إلى ان يتم حلها.
كما أشار مراسل قناة العربية إلى أن المسارات متعددة مما يخفف حدة الزحام ويسهل الحركة والانتقال، فهناك مسارات للذهاب، ومسارات للعودة، فلا يسمح إطلاقا لأي شخص السير في مسار غير مخصص له، وهذا أثر بشكل كبير على انسيابية حركة الحجيج، وحركة الحافلات وغيرها.
كما لفت إلى أن قطار المشاعر سهل بطريقة فائقة حركة الحجاج والانتقال بين المشاعر المقدسة بسهولة ويسر، موضحا أن هناك نحو 300 ألف حاج انتقلوا عبر قطار المشاعر يوم أمس دون أي عوائق.
وبين المراسل أنه لم يسمح لأي حافلة الدخول إلى المشاعر المقدسة ما لم تكن تحمل تصريح الدخول، فضلاً عن منع الافتراش بصورة كبيرة، مشيرًا إلى انتشار مكثف من رجال الأمن وسط منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة للحجاج.
#نشرة_الرابعة | #الحج_الذكي.. مراسل العربية يرصد مميزات لافتة في حج هذا العام@Ahmad_Bagato pic.twitter.com/5RAHrzCi3T
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 28, 2023