مميزات لافتة في حج 1444

رصدت قناة العربية مميزات لافتة في حج هذا العام 1444 هـ، مؤكدة أن الحج هذا العام يختلف بصورة كبيرة عن الأعوام الماضية.

صورة تنظيمية

وقال مراسل القناة، إنه كان يؤدي مناسك الحج قبل 15 عامًا، وأن هذا الطريق كان مختلفًا تمامًا وكان مليئًا بالسيارات والحافلات والمشاة، لكن الأمور تغيرت تمامًا وأصبحت تسير بصورة تنظيمية كبيرة.

ذكاء اصطناعي

وأكد المراسل أن الحج الآن أصبح حجًا ذكيًا، مشيرًا إلى أن جميع المخيمات باتت مكيفة، وبعض المخيمات أدخلت عليها تقنيات حديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن خلال هذه المنظومة يتم التعرف من خلالها على أعداد الحجيج، والتعرف عليهم من خلال وجوههم وهذا يسهل عملية الدخول والخروج.

تلقي الشكاوي

وتطرق المراسل إلى الحديث عن آلية تلقي الشكاوي والبلاغات بأنها باتت أسهل، فحينما يتم الإبلاغ عن شكوى من قبل الحاج يفتح له تذكرة يتم من خلالها متابعة الشكوى إلى ان يتم حلها.

قطار المشاعر

كما أشار مراسل قناة العربية إلى أن المسارات متعددة مما يخفف حدة الزحام ويسهل الحركة والانتقال، فهناك مسارات للذهاب، ومسارات للعودة، فلا يسمح إطلاقا لأي شخص السير في مسار غير مخصص له، وهذا أثر بشكل كبير على انسيابية حركة الحجيج، وحركة الحافلات وغيرها.

كما لفت إلى أن قطار المشاعر سهل بطريقة فائقة حركة الحجاج والانتقال بين المشاعر المقدسة بسهولة ويسر، موضحا أن هناك نحو 300 ألف حاج انتقلوا عبر قطار المشاعر يوم أمس دون أي عوائق.

وبين المراسل أنه لم يسمح لأي حافلة الدخول إلى المشاعر المقدسة ما لم تكن تحمل تصريح الدخول، فضلاً عن منع الافتراش بصورة كبيرة، مشيرًا إلى انتشار مكثف من رجال الأمن وسط منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة للحجاج.