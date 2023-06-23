مناسك الحج والعمرة أحدث إصدارات وزير الشؤون الإسلامية

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كتابًا بعنوان “مناسك الحج والعمرة”، وذلك ضمن جهوده العلمية، لتقديم كل ما يحتاج إليه الحاج.

محتوى الكتاب

واحتوى الكتاب على تفاصيل مناسك الحج، ومقاصده، والمواقيت، وأنواع الأنساك، وصفة العمرة، وصفة الحج، ومحظورات الإحرام، وكفارة من فعل شيئًا من محظورات الإحرام، وملخص لأعمال الحج، وأعمال عشر ذي الحجة لغير الحاج، والأضحية.

مؤلفات عدة

يذكر أن لوزير الشؤون الإسلامية عددًا من المؤلفات، منها كتاب “خصوم الدعوة في العهد المدني ومظاهرها في العصر الحاضر”، وكتاب فقهي بعنوان “الحيازة والتقادم في الفقه الإسلامي مع مقارنة بالقانون الوضعي”.