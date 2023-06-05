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تبلغ مساحتها 4800 كيلومتر مربع

مناطق لم تشهد أي أمطار منذ مليوني عام

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
مناطق لم تشهد أي أمطار منذ مليوني عام
المواطن - فريق التحرير

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لم تشهد منطقة الوديان الجافة، في القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا، أي أمطار منذ ما يقرب من مليوني عام.

4800 كيلومتر مربع

وتبلغ مساحة هذه المنطقة 4800 كيلومتر مربع، وهي خالية تمامًا من الماء أو الجليد أو حتى الثلج.

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أما سبب عدم سقوط الأمطار فيها فيعود إلى رياح كتاباتي، وهي رياح الجبال شديدة الرطوبة التي تسحبها الجاذبية إلى أسفل وبعيدًا عن الوديان.

وبسبب شكل الجبال في المنطقة، يتم تغيير مسار الجليد المتجه نحو المحيط، لذلك لا تصل المياه إلى هذه المنطقة، وفق موقع “universetoday”.

في حين أن المناظر الطبيعية المحيطة بها بيضاء، فإن الوديان الجافة جافة تمامًا، ولا يوجد بها جليد أو ثلج على الرغم من درجات الحرارة المتجمدة.

فريس هيلز

أما المكان الأكثر جفافًا في شبكة الوديان هذه فهو “فريس هيلز” في وادي تايلور. ومن المحتمل أن هذه المنطقة لم تشهد هطول أمطار لمدة 14 مليون سنة.

وغالبًا ما تكون هناك رياح تبلغ حوالي 200 ميل في الساعة تقضي على أي فرصة لتطور الرطوبة في الغلاف الجوي.

وأفاد باحثون في الاجتماع السنوي للجمعية الجيولوجية الأمريكية في دنفر عام 2013، بأن المياه لم تتدفق عبر تلال “فريس” في أنتاركتيكا منذ 14 مليون عام، بحسب موقع “لايف سيانس”.

وتلال “فريس” ترتفع 600 متر فوق وادي تايلور في أنتاركتيكا، أحد “الوديان الجافة” غرب ماكموردو ساوند.

وتظهر الحفريات طحالب التندرا وبحيرة كانت تغطي التلال ذات القمة المسطحة، عندما كان مناخ الأرض أكثر دفئًا منذ أكثر من 14 مليون سنة.

 

 

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