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وسط جمال الطبيعة الخضراء والجبال

مناظر خلابة لشلالات الباحة بعد هطول الأمطار

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٢ مساءً
مناظر خلابة لشلالات الباحة بعد هطول الأمطار
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، مناظر طبيعية خلابة لشلالات منطقة الباحة جنوب غرب السعودية، وذلك بعد هطول الأمطار الغريرة.

وأظهر الفيديو، تدفق الشلالات وسط منظر جمالي خلاب بين الجبال والأشجار الخضراء، عقب هطول الأمطار الغزيرة بالباحة.

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كما رصد الفيديو، تواجد عدد من مواطني المنطقة للاستمتاع بهذا المنظر الرائع والتقاط الصور معه.

تنبيه من الأمطار

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر”، أن الحالة الجوية المتوقعة في الباحة تؤثر على مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والأجزاء المجاورة لها، وتكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية وجريان للسيول وتساقط للبرد.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، تبوك والمدينة المنورة.

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