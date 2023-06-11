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بعد نهاية عقده مع كريستال بالاس

منافسة بين باريس وفرق سعودية لضم ويلفريد زاها

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٤ مساءً
منافسة بين باريس وفرق سعودية لضم ويلفريد زاها
المواطن - فريق التحرير

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يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس، الإيفواري ويلفريد زاها باهتمام أكثر من ناد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

عروض أمام ويلفريد زاها

وينتهي عقد ويلفريد زاها صاحب الـ30 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستيال بالاس الإنجليزي نهاية الشهر الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد حاليًا، ما يسهل من عملية التفاوض معه.

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وأكد خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن باريس سان جيرمان انضم إلى قائمة الأندية الراغبة في ضم ويلفريد زاها، بجانب ماركوس تورام، حيث يطمح في حسم الصفقتين خلال الأسبوع المقبل.

ويلفريد زاها - النصر
زاها – المصدر as

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ويلفريد زاها لديه عروض من أندية دوري روشن السعودي، ولكنه يعطي الأولوية للأندية الأوروبية، إلا أنه لم يحسم موقفه حتى الآن”.

وارتبط اسم زاها طوال الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف الاتحاد، إلا أنه تلقى عرضًا مؤخرًا من نادي النصر، الذي يرغب في تدعيم الفريق بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي، للمنافسة على البطولات في الموسم الجديد.

ويلفريد زاها
زاها – المصدر @RudyGaletti

مسيرة مميزة

وانضم زاها إلى كريستال بالاس في 2004، وخاض تجربة في مانشستر يونايتد عام 2013 لمدة موسمين، ولكنها لم تنجح ليعود إلى فريقه مجددًا، ولعب في صفوف كارديف سيتي عام 2014، ثم عاد مرة أخرى لناديه الأصلي.

ويلفريد زاها
زاها – المصدر caughtoffside

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