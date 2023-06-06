مناورات أمريكية صينية مشتركة رغم الخلافات

بعثت واشنطن والصين سفنًا حربية للمشاركة في مناورات عسكرية بحرية متعددة الجنسيات، بدأت في إندونيسيا أمس، رغم الخلافات بين القوتين، حيث تخوض واشنطن وبكين منافسة محتدمة على عدة جبهات. لكن البلدين أرسلا سفنًا حربية للمشاركة في المناورات البحرية متعددة الأطراف لعام 2023، التي تستضيفها إندونيسيا في مياهها الشرقية قبالة جزيرة سولاوسي، وتستمر حتى بعد غد.

سفينة قتالية شاطئية

وبحسب الناطق باسم السفارة الأمريكية في جاكرتا، أول من أمس، فإن البحرية الأمريكية أرسلت سفينة قتالية شاطئية للمشاركة في المناورات.

وأضاف أن التدريبات ستسمح للولايات المتحدة بالانضمام إلى صفوف بلدان متشابهة بالتفكير وإلى حلفائنا وشركائنا، للعمل على حل التحديات المشتركة، مثل الاستجابة للكوارث وتقديم المساعدات الإنسانية.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الصينية الأسبوع الماضي، بأنها سترسل مدمّرة وفرقاطة بدعوة من البحرية الإندونيسية. ويتوقع أيضًا أن ترسل أستراليا وروسيا سفنًا حربية، بحسب قائمة للجيش الإندونيسي.

17 سفينة أجنبية

وأفاد مسؤولون بأن 17 سفينة أجنبية ستشارك في التمرينات التي ستركز على عمليات غير عسكرية مع أهم الحلفاء.

وتابع الناطق باسم البحرية الإندونيسية، أي ميد ويرا هادي، في بيان، أن المناورات البحرية متعددة الأطراف، هي تدريب غير حربي، يعطي أولوية للتعاون البحري في المنطقة.