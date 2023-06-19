منتخب إسبانيا بطلًا لـ دوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى بتاريخه

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تُوج منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم بلقب دوري الأمم الأوروبية، مساء الأحد، وذلك بعد الفوز على المنتخب الكرواتي بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية.
وكان الشوط الأول والشوط الثاني من الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين.
واستمر التعادل السلبي بينهما في الشوطين الإضافيين، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي حسمها فريق إسبانيا لصالحه بنتيجة 5/ 4.
وحقق الفريق الإسباني، اللقب لأول مرة في تاريخه، بعد أن كان في المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه.
بينما عجز المنتخب الكرواتي عن تحقيق أول لقب له في دوري الأمم الأوروبية.
وكان تشكيل المنتخب الإسباني، جاء مكونًا من: “أوناي سيمون، جيسوس نافاس، لي نورماند، لابورتي، خوردي آلبا، فابيان رويز، رودريجو، أسينسيو، جافي، يرمي، موراتا”.
أما تشكيل منتخب كرواتيا فجاء مكونًا من: “دومينيك ليفاكوفيتش، مارتين إيرليتش، جوسيب سوتالو، ماتيو كوفاسيتش، أندريج كراماريتش، لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، إيفان بيرسيتش، ماريو بازاليتش، لوكا إيفانوسيتش، جوسيب يورانوفيتش”.
وكان المنتخب الإيطالي احتل المركز الثالث في البطولة، وذلك بعد فوزه عصر أمس الأحد على المنتخب الهولندي بثلاثية مقابل هدفين، حيث سجل للمنتخب الإيطالي كل من “فريدريكو دي ماركو ودافيد فراتسي وفريدريكو كييزا”، بينما سجل لمنتخب هولندا هدفين كل من ستيفن بيرجوين وجورجينيو فينالدوم.