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في غياب ليونيل ميسي

منتخب الأرجنتين يكسب إندونيسيا بثنائية

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٦ مساءً
منتخب الأرجنتين يكسب إندونيسيا بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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نجح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، في الفوز على نظيره الإندونيسي وديًا بهدفين دون رد، في غياب نجمه ليونيل ميسي.

فوز منتخب الأرجنتين

وبدأت مباراة منتخب الأرجنتين ضد إندونيسيا التي أُقيمت في العاصمة جاكرتا بشكل سريع، وسط محاولات من المنتخبين لهز الشباك، وأطلق لاعبو إندونيسيا العديد من التسديدات، إلا أنهم لم ينجحوا في التسجيل.

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منتخب الأرجنتين ضد إندونيسيا
جانب من المباراة – المصدر @Argentina

ونجح لياندرو باريديس في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة صاروخية عند الدقيقة 38، ليسيطر التانغو على الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب الأرجنتين ضد إندونيسيا بهدف.

منتخب الأرجنتين ضد إندونيسيا
جانب من المباراة – المصدر @Argentina

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر لاعبو إندونيسيا بشكل أفضل، قبل أن ينجح كريستيان روميرو في إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 55، لتستمر المحاولات، دون جديد، لتنتهي المباراة بفوز منتخب الأرجنتين بنتيجة 2\0.

منتخب الأرجنتين وإندونيسيا
جانب من المباراة – المصدر @Argentina

غياب ميسي

وغاب ميسي عن مباراة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم اليوم، بعد مشاركته ضد أستراليا الأسبوع الماضي، والتي شهدت تألقه بشكل لافت، حيث أحرز هدفًا ساهم في فوز التانغو بثنائية نظيفة.

ويُعد هدف ليونيل ميسي في شباك منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، هو أسرع هدف في تاريخه، حيث إنه جاء بعد مرور دقيقة و19 ثانية، ليكسر رقمه السابق “دقيقتين و9 ثوان”.

وكان ميسي قد نجح في هز شباك تشيلسي بقميص برشلونة في مباراة بدوري أبطال أوروبا، يوم 14 مارس 2018، ويعود ثالث أسرع هدف له لمباراة الأرجنتين ونيجيريا في عام 2014، بمرور دقيقتين و46 ثانية.

ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين
ميسي – المصدر @relevo

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