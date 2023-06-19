منتخب الأرجنتين يكسب إندونيسيا بثنائية

نجح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، في الفوز على نظيره الإندونيسي وديًا بهدفين دون رد، في غياب نجمه ليونيل ميسي.

فوز منتخب الأرجنتين

وبدأت مباراة منتخب الأرجنتين ضد إندونيسيا التي أُقيمت في العاصمة جاكرتا بشكل سريع، وسط محاولات من المنتخبين لهز الشباك، وأطلق لاعبو إندونيسيا العديد من التسديدات، إلا أنهم لم ينجحوا في التسجيل.

ونجح لياندرو باريديس في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة صاروخية عند الدقيقة 38، ليسيطر التانغو على الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب الأرجنتين ضد إندونيسيا بهدف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر لاعبو إندونيسيا بشكل أفضل، قبل أن ينجح كريستيان روميرو في إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 55، لتستمر المحاولات، دون جديد، لتنتهي المباراة بفوز منتخب الأرجنتين بنتيجة 2\0.

غياب ميسي

وغاب ميسي عن مباراة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم اليوم، بعد مشاركته ضد أستراليا الأسبوع الماضي، والتي شهدت تألقه بشكل لافت، حيث أحرز هدفًا ساهم في فوز التانغو بثنائية نظيفة.

ويُعد هدف ليونيل ميسي في شباك منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، هو أسرع هدف في تاريخه، حيث إنه جاء بعد مرور دقيقة و19 ثانية، ليكسر رقمه السابق “دقيقتين و9 ثوان”.

وكان ميسي قد نجح في هز شباك تشيلسي بقميص برشلونة في مباراة بدوري أبطال أوروبا، يوم 14 مارس 2018، ويعود ثالث أسرع هدف له لمباراة الأرجنتين ونيجيريا في عام 2014، بمرور دقيقتين و46 ثانية.