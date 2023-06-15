منتخب الأرجنتين يكسب ودية أستراليا بثنائية

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انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ضد نظيره الأسترالي الودية، بتحقيق التانجو لفوز هام بهدفين دون رد.
وبدأت مباراة منتخب الأرجنتين ضد أستراليا التي أُقيمت على ملعب “وركز” بالعاصمة الصينية بكين، بشكل سريع، ونجح ليونيل ميسي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور دقيقتين.
وجاء هدف ميسي بتسديدة قوية بعد تمريرة من إنزو فرنانديز، ونجح جيرمان باتزيلا، في تسجيل الهدف الثاني برأسية رائعة عند الدقيقة 68، بعد عرضية مميزة من رودريجو دي بأول.
ومن المقرر أن يخوض منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم مباراة ثانية في جولته الآسيوية هذا الصيف، حيث سيحل ضيفًا على إندونيسيا يوم 19 يونيو الجاري.
وحقق ليونيل ميسي رقمًا مميزًا بعد هدفه المبكر، حيث أصبح أسرع هدف في تاريخه، حيث إنه جاء بعد مرور دقيقة و19 ثانية، ليكسر رقمه السابق “دقيقتين و9 ثوان”، وذلك وفقًا لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية.
وكان ميسي قد نجح في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بقميص برشلونة في مباراة بدوري أبطال أوروبا، يوم 14 مارس 2018، قبل أن يُحطم رقمه القياسي خلال ودية اليوم.
ويعود ثالث أسرع هدف سجله ليونيل ميسي إلى مباراة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ضد نيجيريا في عام 2014، حيث نجح في هز الشباك بعد مرور دقيقتين و46 ثانية.
✅ ميسي يقود الأرجنتين لتجاوز أستراليا وديًا 🇦🇷
📺شاهد هدفي المباراة⬇️#الأرجنتين_أستراليا | #SSC pic.twitter.com/C987v4Rkme
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 15, 2023