منتخب فرنسا يهزم جبل طارق بثلاثية

حقق منتخب فرنسا الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا على مضيفه جبل طارق بثلاثية دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لتصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وسجل منتخب الديوك هدفين في الشوط الأول عبر كل من الفرنسي أوليفيه جيرو ومواطنه كيليان مبابي في الدقيقتين الثالثة والـ45.

فوز ثمين لـ منتخب فرنسا

وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب الفرنسي في إحراز الهدف الثالث عبر اللاعب أيمن مويلحي لاعب جبل طارق بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ79.

وسيلعب المنتخب الفرنسي مع نظيره اليوناني في الجولة الرابعة مساء الاثنين المقبل.