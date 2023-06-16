منتخب فرنسا يهزم جبل طارق بثلاثية ماسك يتوقع أول زراعة للرقائق الإلكترونية في دماغ بشرية هذا العام روسي: مباراة الاتحاد في السوبر السعودي أنهت مسيرتي مع النصر إحباط تهريب 103 كيلو قات في جازان أمهات يتبادلن اللكمات بيد ويحملن أطفالهن الرضّع بالأخرى في لبنان نجم بايرن ميونخ يُغضب جماهير الاتحاد 28 عقد أداء لتهيئة وصيانة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة نجم منتخب المغرب على رادار النصر حالات إسقاط الدعوى القضائية بالتقادم في المعاملات المدنية عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستجرام
حقق منتخب فرنسا الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا على مضيفه جبل طارق بثلاثية دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لتصفيات كأس أمم أوروبا 2024.
وسجل منتخب الديوك هدفين في الشوط الأول عبر كل من الفرنسي أوليفيه جيرو ومواطنه كيليان مبابي في الدقيقتين الثالثة والـ45.
وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب الفرنسي في إحراز الهدف الثالث عبر اللاعب أيمن مويلحي لاعب جبل طارق بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ79.
وسيلعب المنتخب الفرنسي مع نظيره اليوناني في الجولة الرابعة مساء الاثنين المقبل.