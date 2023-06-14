منتخب مصر يؤكد تأهله لـ كأس أمم إفريقيا بفوز ثمين ضد غينيا

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، فوزًا ثمينًا على حساب منتخب غينيا بنتيجة 2/ 1 في الجولة الخامسة من دور المجموعات لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان المنتخب الغيني افتتح التسجيل في الدقيقة الـ26 عبر اللاعب سيرهو جيراسي ، ثم نجح فريق مصر في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة الـ43 بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد صلاح.

منتخب مصر يحقق فوزًا ثمينًا

وفي الشوط الثاني، نجح الفريق المصري في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب مصطفى محمد بالدقيقة الـ80 وذلك بعد تمريرة جيدة من اللاعب تريزيجيه.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الفراعنة 12 نقطة في المركز الأول في المجموعة الرابعة، ليتأكد صعود الفراعنة لكأس أمم إفريقيا 2023 التي تقام في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

بينما تجمد رصيد منتخب غينيا عند 9 نقاط في المركز الثاني.