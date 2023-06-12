Icon

تسهيلات جديدة تمكّن حاملي تأشيرات الزيارة إلى المملكة المتحدة وأمريكا والشنغن الدخول إلى السعودية Icon عملية جراحية لبايدن اليوم الاثنين Icon هالاند يحصد جائزة لاعب الموسم في مانشستر سيتي Icon استبدال أكثر من 35 ألف نسخة من المصحف الشريف داخل المسجد الحرام وساحاته Icon مسجد الملك فيصل تحفة معمارية يعشقها الباكستانيون في إسلام أباد Icon متحدث جوازات الجوف: ننفذ خطتنا السنوية وندعم المنافذ بكوادر وتجهيزات تقنية Icon ستيفن جيرارد يصل السعودية ويزور نادي الاتفاق Icon ليفاندوفسكي يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن Icon منح طيران الرياض الرخصة الاقتصادية للنقل الجوي Icon الاتحاد والأهلي يجتمعان بمونديال الأندية للمرة الثانية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تمهيدًا للبدء في أنشطتها التجارية

منح طيران الرياض الرخصة الاقتصادية للنقل الجوي

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣١ مساءً
منح طيران الرياض الرخصة الاقتصادية للنقل الجوي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

منحت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، الرخصة الاقتصادية للنقل الجوي الوطني للركاب المحدد بمواعيد (GACAR-121S) لشركة طيران الرياض؛ تمهيداً للبدء بأنشطتها التجارية بصفتها الناقل الوطني الثاني في السعودية، وذلك لتقديم خدماتها؛ بهدف تمكين وإعطاء الشركات المرونة اللازمة ولاستكمال الإجراءات الفنية (لدى قطاع سلامة الطيران والاستدامة البيئية) للحصول على شهادة مشغل جوي (AOC)؛ تحقيقاً لتوجه الهيئة في تطبيق وتعزيز دورها كمنظم لصناعة النقل الجوي في السعودية.

جاء ذلك خلال حفل تدشين طيران الرياض الهوية البصرية والتصميم الخارجي للطائرة، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الھيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، والرئيس التنفيذي لطيران الرياض توني دوجلاس، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين والمديرين من ممثلي الشركات والناقلات الوطنية العاملة في قطاع الطيران المدني بالسعودية.

قد يهمّك أيضاً
قرار بالعفو عن أسوأ قاتلة سفاحة في أستراليا

قرار بالعفو عن أسوأ قاتلة سفاحة في أستراليا

توضيح بشأن موعد فتح العمرة بعد موسم الحج

توضيح بشأن موعد فتح العمرة بعد موسم الحج

إنجاز رائد

وتُبرز هذه الخطوة الإنجازات الرائدة التي حققتها الاستراتيجية الوطنية للطيران في القطاع في العام الماضي والحالي؛ إذ أكدت طيران الرياض طلبات شراء لأكثر من 120 طائرة في مارس 2023، كما تم الإعلان عن المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي في نوفمبر لخدمة ما يزيد عن 120 مليون مسافر بحلول 2030، فضلاً عن إطلاق المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في أكتوبر لدعم النمو الكبير الذي يشهده مجال الشحن الجوي، وتسجيل السعودية المسارين الجويين الأكثر ازدحاماً حول العالم في ظل الزيادة الضخمة التي شهدتها حركة المسافرين العالمية بين يناير وأبريل 2023 بمعدل 95%.

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، تهدف إلى تمكين رؤية السعودية 2030 وأن يصبح قطاع الطيران بالسعودية القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط والوصول إلى 330 مليون مسافر، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة بحلول العام 2030م.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
فيصل بن فرحان: السعودية تولي جهودًا كبيرة للتصدي لتمويل داعش
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان: السعودية تولي جهودًا كبيرة...

السعودية اليوم
ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن
آخر الاخبار

ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن

آخر الاخبار
مقتل 50 شخصًا وإصابة 300 آخرين في انقلاب قطار بالهند
العالم

مقتل 50 شخصًا وإصابة 300 آخرين في...

العالم
“مهارة” توافق على زيادة رأس المال إلى 475 مليون ريال
السوق

“مهارة” توافق على زيادة رأس المال إلى...

السوق
الهيدروجين الأخضر السعودي سيعزز جهود أوروبا لتقليل انبعاثات الكربون
تقارير

الهيدروجين الأخضر السعودي سيعزز جهود أوروبا لتقليل...

تقارير
أشهر أساليب غش شركات المقاولات
السعودية اليوم

أشهر أساليب غش شركات المقاولات

السعودية اليوم
أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام
تكنولوجيا

أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام

تكنولوجيا