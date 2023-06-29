أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل 11 ألف إصابة بالإجهاد الحراري منذ بدء الحج نظام رقمي متطور لـ الكشافة في خدمة الحجاج منشأة الجمرات تسجل اليوم 44 درجة مئوية جماهير الاتحاد تتمنى انضمام أكرم عفيف لكتيبة النمور توزيع 100 ألف مظلة وسجادة على ضيوف الرحمن بمشعر منى نجم بايرن ميونخ يقترب من باريس سان جيرمان تصعيد 71 مليون سلعة تموينية لمشعر منى في أول أيام التشريق حاج سوري: محبة السعوديين أحد مكاسب رحلة الحج شؤون الحرمين: حرق القرآن بالسويد خطوة سافرة ومستهجنة
كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن منشأة الجمرات والمنطقة المركزية في المسجد الحرام سجلتا 44 درجة مئوية، تزامنًا مع مسار الحجاج إلى الجمرات والمسجد الحرام.
وأضاف القحطاني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن منشأة الجمرات والمنطقة المركزية بالمسجد الحرام سجلتا نسبة رطوبة بلغت 30%، لافتًا إلى أنه لا توجد ظواهر جوية حادة على المشاعر المقدسة.
وفي وقت سابق من اليوم، توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة ومنى، وعرفات ومزدلفة.
وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 35 درجة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 10 – 20 كم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في منى 35 درجة، بينما وصلت في عرفات ومزدلفة إلى 36 درجة.