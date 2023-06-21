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تضم جميع البرامج والتلاوات والدروس

منصة توجيهية وإرشادية تفاعلية لموسم الحج 1444هـ

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
منصة توجيهية وإرشادية تفاعلية لموسم الحج 1444هـ
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي المنصة التوجيهية والإرشادية التفاعلية؛ وذلك ضِمن برامجها التوجيهية في موسم الحج 1444هـ.

تفاصيل منصة موسم الحج 1444

وتتضمن المنصة جميع ما يحتاجه المسلم في موسم الحج، وجميع البرامج والتلاوات والدروس والمحاضرات والخطب والمقارئ القرآنية في منصة تفاعلية واحدة؛ تيسيرًا لضيوف الرحمن للاستفادة منها في فترة الحج.

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ويمكن تحميل المنصة عبر الرابط التالي: هنا 

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