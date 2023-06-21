منصة توجيهية وإرشادية تفاعلية لموسم الحج 1444هـ

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أطلقت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي المنصة التوجيهية والإرشادية التفاعلية؛ وذلك ضِمن برامجها التوجيهية في موسم الحج 1444هـ.
وتتضمن المنصة جميع ما يحتاجه المسلم في موسم الحج، وجميع البرامج والتلاوات والدروس والمحاضرات والخطب والمقارئ القرآنية في منصة تفاعلية واحدة؛ تيسيرًا لضيوف الرحمن للاستفادة منها في فترة الحج.
ويمكن تحميل المنصة عبر الرابط التالي: هنا