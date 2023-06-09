منع أكبر بورصة تشفير بالعالم من الوصول للنظام المصرفي الأمريكي

لن يتمكن عملاء شركة بينانس في الولايات المتحدة من استخدام الدولار لشراء العملات المشفرة على المنصة اعتباراً من 13 يونيو، مما يعيق قدرة البورصة على القيام بأعمال تجارية في أمريكا، بعد أن أشار كل من شركاء الدفع والمصارف إلى نيتهم في إيقاف التعامل بالدولار مؤقتاً، وفقاً لما ذكرته بورصة التشفير التابعة لـ بينانس.

الدعاوى المدنية السبب

وأعلنت بينانس، وهي أكبر بورصة للرموز المشفرة في العالم، عن التغيير في وقت متأخر من ليلة الخميس على تويتر، وألقت باللوم على الدعاوى المدنية غير المبررة ضد أعمال الشركة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة، وفي المقابل قالت البورصة إنها عطلت بشكل استباقي قدرة العملاء على الشراء والإيداع بالدولار.

وتعتبر معاملات بينانس المصرفية مركزاً للتدقيق الشديد من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي رفعت شكوى مدنية ضد البورصة ومؤسسها، تشانع بينغ تشاو، بدعوى انتهاك قوانين الأوراق المالية الأميركية، وفقاً لما ذكرته شبكة CNBC.

لن يخسر العملاء أموالهم، إذ لا يزال بإمكانهم نظرياً تحويلها إلى عملة مستقرة مثل تيثر، ثم سحبها وتحويلها مرة أخرى إلى الدولار في مكان آخر، لكن في المقابل، فإن المصرفيين قد قرروا أن البورصة تنطوي على مخاطرة كبيرة على العميل بحيث لا يستطيع الاستمرار فيها، وأن ما تم الكشف عنه من قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات قد أصبح مهماً للغاية بحيث لا يمكن تجاهله.

وقام الشركاء المصرفيون الأمريكيون الذين تم الكشف عنهم، والذين شملوا Axos Bank، وCross River Bank، وسيلفرغيت، وسيغنيتشر، وبنك سيليكون فالي، بمعالجة مليارات الدولارات في معاملات البورصة الأمريكية، وفقاً لوثائق بينانس المقدمة إلى SEC.

كما توقف العديد من الشركاء المصرفيين عن خدمة بينانس بالفعل، ولم يتضح على الفور الشركاء المصرفيون الذين احتفظت بهم بينانس.