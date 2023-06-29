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دعت الله أن يتقبل حجتها

من كردستان الحاجة رابعة تحج حجتها الأولى في عمر الـ 103

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ مساءً
من كردستان الحاجة رابعة تحج حجتها الأولى في عمر الـ 103
المواطن - فريق التحرير

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بمشاعر الفرح والسرور أدت الحاجة العمرة “رابعة”، من كردستان حجتها الأولى لهذا العام، وعمرها حوالي 103 أعوام.

الحاجة المعمرة رابعة

وقالت الحاجة رابعة أنها تشعر بالسعادة والسرور وهي في أشرف وأطهر البقاع على وجه الأرض.

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وقالت إنها في بلدها تزرع كل الفواكه في كردستان وهواؤها منعش للغاية، كما تقوم بحلب البقرة بنفسها.

سبب طول عمر الحاجة رابعة

وقالت الحاجة رابعة إن زراعتها وتناولها للفواكه الطازجة في هضاب كردستان وهوائها المنعش، هو سبب طول عمرها وحفاظها على صحتها.

وتوجهت الحاجة رابعة إلى الله بالدعاء من الأراضي المقدسة أن يتقبل حجتها.

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