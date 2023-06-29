من كردستان الحاجة رابعة تحج حجتها الأولى في عمر الـ 103 حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق كلية الملك فهد الأمنية تعلن موعد القبول في دورة الضباط شؤون الحرمين تستقبل حجاج بيت الله الحرام بالحلوى والورود عجل يقفز من فوق عمارة في مصر مفتي طاجيكستان يثمن للقيادة استضافته ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج طقس صحو على مكة المكرمة ومنى وعرفات ومزدلفة 1098 إصابة بالإجهاد الحراري بين ضيوف الرحمن سحب رعدية ورياح نشطة وغبار على 6 مناطق كريستيانو رونالدو يثير غضب جماهير بوتافوجو
بمشاعر الفرح والسرور أدت الحاجة العمرة “رابعة”، من كردستان حجتها الأولى لهذا العام، وعمرها حوالي 103 أعوام.
وقالت الحاجة رابعة أنها تشعر بالسعادة والسرور وهي في أشرف وأطهر البقاع على وجه الأرض.
وقالت إنها في بلدها تزرع كل الفواكه في كردستان وهواؤها منعش للغاية، كما تقوم بحلب البقرة بنفسها.
وقالت الحاجة رابعة إن زراعتها وتناولها للفواكه الطازجة في هضاب كردستان وهوائها المنعش، هو سبب طول عمرها وحفاظها على صحتها.
وتوجهت الحاجة رابعة إلى الله بالدعاء من الأراضي المقدسة أن يتقبل حجتها.
من كردستان؛ الحاجة المعمّرة رابعة علي تحج حجتها الأولى في عمر الـ 103. #بسلام_آمنين pic.twitter.com/pS1St8qItV
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) June 28, 2023