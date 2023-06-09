من يقود الاتحاد بعد نهاية فترة أنمار الحائلي ؟

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كشف الصحفي والإعلامي الرياضي هتان النجار عن هوية من يدير نادي الاتحاد بعد نهاية فترة مجلس إدارة أنمار الحائلي عقب نهاية موسم 2022/ 2023.
وقال النجار في تصريحات لبرنامج MBC في أسبوع المذاع على قناة MBC: “حاليًّا من يقود النادي هو عبدالوهاب عابد الرئيس التنفيذي للنادي وسوف يستمر خلال الفترة المقبلة، أما بالنسبة لمصير الحائلي فسوف يُحسم غدًا السبت سواء بالترشح من عدمه”.
وأضاف النجار: “أتمنى فوز الاتحاد بلقب كأس العالم للأندية في ظل الدعم المستمر من الأمير محمد بن سلمان للرياضة السعودية، لا نرغب في التمثيل المشرف، بل نطمح للمنافسة والتتويج بالبطولات، من كان يتوقع أن ناديًا سعوديًّا يحصد الميدالية الفضية في مونديال الأندية وكان الهلال، الآن حان الوقت ليفوز فريق سعودي بلقب مونديال الأندية وأتمنى للاتحاد تحقيق ها الإنجاز”.
هل رحل أنمار وكعكي عن #الاتحاد وما هو طموح النادي في كأس العالم للأندية؟
الصحفي الرياضي هتان النجار يُجيب..@Hattan_Alnajjar@hazimalghamdi88 #MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/W46ZapWsDI
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) June 9, 2023