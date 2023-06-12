“مهارة” توافق على زيادة رأس المال إلى 475 مليون ريال

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة “مهارة للموارد البشرية” على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقا لما يلي:

زيادة رأس المال

• إجمالي مبلغ الزيادة: 100 مليون ريال.

• رأس المال قبل الزيادة: 375 مليون ريال.

• رأس المال بعد الزيادة: 475 مليون ريال.

• نسبة الزيادة: 26.67%

•عدد الأسهم الممنوحة: منح سهم واحد لكل خمسة أسهم

• عدد الأسهم قبل الزيادة: 37,500,000

• عدد الأسهم بعد الزيادة: 47,500,000

دعم المركز المالي للشركة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنها تهدف من زيادة رأس المال لدعم مركزها المالي، وستكون الزيادة من خلال رسملة الأرباح المبقاة بمبلغ مقداره 100,000,000 ريال سعودي، وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية “مركز الإيداع” في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

كذلك تضمن بيان الشركة تخصيص 2.5 مليون سهم من أسهم زيادة رأس المال وما يمثل نسبة 5.3 في المائة من إجمالي رأس المال الجديد لغرض تأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة “خطة الحوافز طويلة الأجل”.