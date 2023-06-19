مهلة لملاك الكائنات الفطرية غير النظامية

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن مبادرة لملاك بعض الكائنات الفطرية غير المرخصة لتصحيح أوضاعهم لتفادي تطبيق الغرامات والعقوبات.

الكائنات الفطرية المشمولة

وبحسب بيان المركز فإن المهلة تبدأ اعتبارًا من تاريخ 1 – 7 – 2023م حتى تاريخ 1 – 7 – 2024م وتضمن الكائنات الفطرية التالية:

الظلفيات

الببغاوات

الزواحف غير السامة

الضوابط والشروط

وأعلن المركز العديد من الضوابط لتنظيم الفترة التصحيحية، وإرشاد الملاك للطريقة المثلى لتصحيح أوضاعهم من خلال منصة فطري، عبر سلسلة من الإجراءات المعتمدة.

ونبه المركز إلى أن مبادرة التصحيح لن تشمل الكائنات المفترسة، أو الأنواع الغازية، أو الأنواع المدرجة في الملحق الأول لاتفاقية سايتس، حيث يجب على ملاك هذه الكائنات ضرورة التنسيق مع المركز عبر الرقم الموحد لتسليمها، وذلك تجنبًا لأي مساءلة قانونية تنتج عن اقتنائها.

وتأتي المبادرة التصحيحية من قبل المركز بغرض منح فرصة لملاك الكائنات الفطرية غير النظامية لتصحيح أوضاعهم، ولكون ظاهرة اقتناء هذه الكائنات مضرة للتوازن البيئي وذات أثر سلبي على الحياة الفطرية بشكل عام.