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بتحليل الصور عبر كاميرات المراقية بالمشاعر المقدسة

مهندس سعودي يبتكر آلة لإدارة الحشود بالذكاء الاصطناعي

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ صباحاً
مهندس سعودي يبتكر آلة لإدارة الحشود بالذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

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تمكن المهندس بمجال التقنية عماد فلمبان، من ابتكار آلة تعمل بالذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود بالمشاعر المقدسة ، ولا سيما في المسجد الحرام.

تنظيم الحشود

وأوضح المهندس الدكتور عماد فلمبان بجامعة أم القرى، أنه يتم تحليل الصور من خلال الاستعانة بالكاميرات المنتشرة في كل مكان بالمشاعر المقدسة، والبالغ عددها 1000 كاميرا مراقبة، حيث يتم تحليل الصور الواردة من الكاميرات ويتم وضع علامة حمراء على المناطق التي تشهد ازدحامًا ومن ثم تصدر الإشارات آليًا إلى المسؤولين عن تنظيم الحشود.

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هدف الآلة

وأكد أن الآلة تقوم بحساب أعداد الحشود على مدار الساعة، حيث من خلال محاكيات إدارة الحشود لتطبيق استخدام الآلة على عد الحشود على الواقع، أملًا في استخدام وتطبيق هذه الآلة خلال موسم الحج المقبل، مشيرًا إلى أن الهدف من التقنية تحسين قدرات متخذي القرار من خلال توفير المعلومات اللازمة لمواجهة أبرز تحديات الحج وهي أعداد الحشود، لاسيما مع خطة رفع أعداد الحجاج في المواسم المقبلة.

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