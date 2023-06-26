القسيس إبراهيم يسلم ويتبعه الآلاف ويأتي لـ الحج.. ما قصة الرؤية التي رآها؟ مهندس سعودي يبتكر آلة لإدارة الحشود بالذكاء الاصطناعي بالدموع والدعاء.. حاجة من تونس تعبر عن فرحتها بالقدوم لـ الحج مظلة الباركود.. تقنية توعية رقمية بأيدي الحجاج يوم التروية .. تعرف على مشعر منى ومكانته التاريخية والدينية تنبيه للحجاج من التعرض لضربات الشمس 4737 ميجاواط طاقة كهربائية تضيء سماء المشاعر المقدسة أول ظهور علني لـ وزير الدفاع الروسي منذ تمرد فاغنر قوات الدفاع المدني ترفع درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر منى ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات
تمكن المهندس بمجال التقنية عماد فلمبان، من ابتكار آلة تعمل بالذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود بالمشاعر المقدسة ، ولا سيما في المسجد الحرام.
وأوضح المهندس الدكتور عماد فلمبان بجامعة أم القرى، أنه يتم تحليل الصور من خلال الاستعانة بالكاميرات المنتشرة في كل مكان بالمشاعر المقدسة، والبالغ عددها 1000 كاميرا مراقبة، حيث يتم تحليل الصور الواردة من الكاميرات ويتم وضع علامة حمراء على المناطق التي تشهد ازدحامًا ومن ثم تصدر الإشارات آليًا إلى المسؤولين عن تنظيم الحشود.
وأكد أن الآلة تقوم بحساب أعداد الحشود على مدار الساعة، حيث من خلال محاكيات إدارة الحشود لتطبيق استخدام الآلة على عد الحشود على الواقع، أملًا في استخدام وتطبيق هذه الآلة خلال موسم الحج المقبل، مشيرًا إلى أن الهدف من التقنية تحسين قدرات متخذي القرار من خلال توفير المعلومات اللازمة لمواجهة أبرز تحديات الحج وهي أعداد الحشود، لاسيما مع خطة رفع أعداد الحجاج في المواسم المقبلة.
باستخدام الكاميرات المنتشرة في المشاعر.. تفاصيل دراسة عن إدارة الحشود بالذكاء الاصطناعي خلال أداء مناسك الحج#العربية_في_الحج#السعودية#العربية pic.twitter.com/K8MNDcrS3W
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 26, 2023