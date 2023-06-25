مواطنة تتطوع 40 عامًا لخدمة الحجاج

على خطى عائلتها، استكملت أريج رحيم الدين رحلتها مع التطوع في خدمة ضيوف الرحمن، لتضرب مثالًا يحتذى به على حب الخير، وتجسيدًا لقول الله تعالى في سورة المطففين: {وفي ذلك فليتنافس المتنافسون}.

تهيئة المنزل للحجاج

40 عامًا قضتها أريج في التطوع، حيث بدأ الأمر منذ الصغر عندما رأت عائلتها تترك المنزل لضيافة الحجاج، حيث قالت: كنا نترك المنزل لضيافة الحاج، وننتقل لبيت جدي بعد أن نهيئ البيت لاستقبال ضيوف الرحمن.

بدأت حكاية أريج في التطوع لخدمة ضيوف الرحمن على يد والديها في مساعدة الحجاج لتأدية مناسك الحج بصحبة عمالة بسيطة، منذ أن كان عمرها سبع سنوات لتواصل مسيرة التطوع مع ابنها.

إعداد الطعام

وتتابع خلال لقاء لها مع قناة الإخبارية، كانت والدتي تساهم في إعداد الطعام لضيوف الرحمن وكان يغمرنا شعور جميل ورائع بأن نكون بصحبة آبائنا في تقديم الخدمات للحجاج.