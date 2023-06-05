Icon

مصرع وإصابة 21 شخصًا في حادث مروع بالأردن Icon الفريق البسامي يقف على استعدادات أمن الحج Icon الأهلي والشباب يتنافسان لضم أوباميانج Icon الخارجية الأمريكية: ملتزمون بتعزيز شراكتنا الأمنية مع السعودية Icon جولات الفجر تضبط حالات اشتباه بالتستر في أسواق العزيزية بالرياض Icon لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد Icon جامعة الطائف تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا Icon الأمن العام للمواطنين: احذروا مروجي الفوركس غير المرخص Icon التعليم تعلن موعد فتح التقديم على الترقيات عبر نظام فارس Icon لحظة قص الشريط وإعادة فتح السفارة الإيرانية بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التعاون من الجميع خفف معاناتها

مواطنة سبعينية تسترجع شغفها بالدراسة وتنال البكالوريوس

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ مساءً
مواطنة سبعينية تسترجع شغفها بالدراسة وتنال البكالوريوس
المواطن - فريق التحرير

روت المواطنة سلوى العماني قصة عودتها لصفوف الدراسة من جديد، بعد غياب نحو 46 عامًا، حيث تخرجت من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بدرجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف.

ونقلت قناة العربية عن العماني قولها، إنها تخرجت في المرحلة الثانوية بتقدير ممتاز، وهي بعمر الـ17، وعندما نوت استكمال دراسة البكالوريوس قدمت على الجامعة وحصلت على القبول الرسمي بتخصص الكيمياء.

قد يهمّك أيضاً
مواطن في قبضة الأمن لترويجه الإمفيتامين بحائل

مواطن في قبضة الأمن لترويجه الإمفيتامين بحائل

الدويش: الهلال لن يقبل بأقل من ميسي

الدويش: الهلال لن يقبل بأقل من ميسي

وأشارت إلى أن حياتها أخذت منحنى آخر، ولم تستطع تحقيق ذلك الهدف في سن مبكرة؛ نظرًا لانشغالها بالزواج وأمور الحياة الأخرى، لكن هاجس استكمال الدراسة ظل متعلقًا بقلبها وعقلها طول هذه المدة.

العودة للدراسة

وأكملت: بعد مرور 46 سنة، وفي عام 2016 بدأت عملية البحث حول آلية العودة إلى مقاعد الدراسة مجددًا لاستكمال الدراسة، إلا أن الأنظمة لم تكن تسمح لي بالعودة؛ نظرًا لانقطاعي 46 عامًا عن الدراسة، لاسيما أنني فقدت وثائقي الرسمية التي كانت تثبت تخرجي في المرحلة الثانوية العامة مع مرور الزمن.

وكشفت العماني أنه بعد إلحاح شديد وتواصلها المستمر مع إدارة التعليم بمنطقة الشرقية، وحرصها الشديد على استكمال الدراسة، حصلت على الموافقة من إدارة التعليم للعودة مجددًا بعد أن قاموا بالبحث والاستشارة حول موضوعها، إلا أنهم اشترطوا عليها أن تقوم بإعادة دراسة المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية مرة أخرى للحصول على وثائق رسمية تؤهلها للالتحاق بالجامعة.

لم تتردد

واستطردت: أنها لم تتردد في ذلك، وقامت بإعادة المرحلة المتوسطة مرة أخرى حتى تخرجت في الثانوية العامة بشكل رسمي، وحصلت بعدها على قبول من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في تخصص علم الاجتماع بعد تقديمها وثائقها الرسمية الجديدة، وحصولها على معدل تراكمي في القدرات والتحصيلي يؤهلها لدراسة البكالوريوس.

لحظة مؤثرة

وأوضحت العماني أن لحظة تخرجها وتكريمها على مسرح الجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل مؤثرة وخالدة، لأنها انتظرتها 46 سنة، لاسيما مع وجود بناتها اللواتي شاركن فرحتها بالتخرج، بعدما كانت تشاركهن لحظات تخرجهن في الجامعة، مضيفة: لذلك هي ذكرى ستظل باقية في عقلي مهما حييت.

وختمت قائلة: إن السر وراء استكمال الدراسة بعد عمر طويل وتخرجها، وهي بسن الـ 70، يكمن في أن الأمل ضاع واسترجعته. فأمل الدراسة لم يضع من عقلي وقلبي رغم صعوبة التحديات التي واجهتها في حياتي ودراستي؛ نظرًا لفارق السن الكبير الذي كان بيني وبين الطالبات في جميع المراحل التعليمية، غير أن التعاون من الجميع هو ما خفف هذه المعاناة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات تحبس الأنفاس لمواجهة تمساح في الشارع
غرائب

لقطات تحبس الأنفاس لمواجهة تمساح في الشارع

غرائب
برد كثيف على معظم المناطق السعودية
السعودية اليوم

برد كثيف على معظم المناطق السعودية

السعودية اليوم
لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق

السعودية اليوم
سقوط مروج مخدرات في الرياض بحوزته أسلحة بيضاء
أخبار أمنية

سقوط مروج مخدرات في الرياض بحوزته أسلحة...

أخبار أمنية
بنزيما يحسم موقفه من عرض الاتحاد خلال ساعات
الرياضة

بنزيما يحسم موقفه من عرض الاتحاد خلال...

الرياضة
مشاهد ساحرة لحركة الغيوم في سماء أبها
السعودية اليوم

مشاهد ساحرة لحركة الغيوم في سماء أبها

السعودية اليوم
إجراءات دخول ريانة والقرني إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق 100 دقيقة
السعودية اليوم

إجراءات دخول ريانة والقرني إلى محطة الفضاء...

السعودية اليوم
أمير تبوك مهنئاً الهلال بالفوز بكأس الملك: خالص التهاني والتبريكات
السعودية اليوم

أمير تبوك مهنئاً الهلال بالفوز بكأس الملك:...

السعودية اليوم