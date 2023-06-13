Icon

20 ألف ريال غرامة عرض الكائنات الفطرية Icon حجاج كوت ديفوار: مبادرة طريق مكة اختصرت الوقت وخففت العبء Icon لحظة سقوط طائرة بريطانية وسط البحر ونجاة قائدها بأعجوبة Icon تعيين أحمد نواف الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي Icon ترامب يصل لمحكمة ميامي للمثول أمامها Icon مصرع 15 مصريًا وإصابة 2 في حادث تصادم جنوبي الجيزة Icon طريق مكة في بنجلاديش إنجاز سريع وخدمات نوعية Icon نجم نادر يتحول لـ ألماس كوني Icon التخصصات الصحية: بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان Icon موكب ترامب يغادر منتجعه إلى مقر المحكمة بميامي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أبدى إعجابه بالقهوة السعودي

مواطن بحائل يستضيف رحالة ألماني في منزله

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
مواطن بحائل يستضيف رحالة ألماني في منزله
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو شابًّا من منطقة حائل، وهو يستضيف رحالة ألماني في منزله، ثم يصطحبه في جولة سياحية بالمملكة.

وأوضح الشاب خلال مقطع الفيديو أنه وجد الرحالة الألماني يجلس عند محل الزينة، ينتظر حتى تهدأ حرارة الشمس وعرض عليه أن يستضيفه، فقبل الأمر ووافق بكل سعادة وترحيب.

قد يهمّك أيضاً
البيئة تفسح لـ 700 ألف رأس من الماشية استعدادًا لموسم الحج

البيئة تفسح لـ 700 ألف رأس من الماشية استعدادًا لموسم الحج

الصحة تطلق تصاريح الحج الطبية الإلكترونية لحجاج الداخل والخارج

الصحة تطلق تصاريح الحج الطبية الإلكترونية لحجاج الداخل والخارج

وبين المقطع المتداول، الرحالة الألماني داخل مجلس وأمامه القهوة والتمر، فيما أوضح الشاب أن الرحالة الألماني أعجب بالقهوة السعودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بطرح جديد لأسهم أرامكو سيكون الأكبر بالعالم
السوق

توقعات بطرح جديد لأسهم أرامكو سيكون الأكبر...

السوق
البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل
السعودية اليوم

البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل

السعودية اليوم
وفد من مجلس الشورى يزور تبوك اليوم
السعودية اليوم

وفد من مجلس الشورى يزور تبوك اليوم

السعودية اليوم
وفد هندي يبحث بالمملكة الاستعدادات لقمة رواد الأعمال الشباب
السعودية اليوم

وفد هندي يبحث بالمملكة الاستعدادات لقمة رواد...

السعودية اليوم
إخلاء قسم شرطة بألمانيا بسبب كيس من الرمال الناعمة
العالم

إخلاء قسم شرطة بألمانيا بسبب كيس من...

العالم
موسيماني يُلمح لاستمراره مع الأهلي
الرياضة

موسيماني يُلمح لاستمراره مع الأهلي

الرياضة
رومارينيو يبحث عن الهدف الـ100 مع الاتحاد
آخر الاخبار

رومارينيو يبحث عن الهدف الـ100 مع الاتحاد

آخر الاخبار
قائد فاغنر: وزارة الدفاع الروسية غير مؤهلة للدفاع عن بيلغورود
العالم

قائد فاغنر: وزارة الدفاع الروسية غير مؤهلة...

العالم