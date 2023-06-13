مواطن بحائل يستضيف رحالة ألماني في منزله

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وثق مقطع فيديو شابًّا من منطقة حائل، وهو يستضيف رحالة ألماني في منزله، ثم يصطحبه في جولة سياحية بالمملكة.
وأوضح الشاب خلال مقطع الفيديو أنه وجد الرحالة الألماني يجلس عند محل الزينة، ينتظر حتى تهدأ حرارة الشمس وعرض عليه أن يستضيفه، فقبل الأمر ووافق بكل سعادة وترحيب.
وبين المقطع المتداول، الرحالة الألماني داخل مجلس وأمامه القهوة والتمر، فيما أوضح الشاب أن الرحالة الألماني أعجب بالقهوة السعودية.