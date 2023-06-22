مواطن بقبضة الأمن لترويجه المخدرات في الطائف

بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرحة إلى المشاعر المقدسة استعدادات لإنهاء صناعة كسوة الكعبة المشرفة للعام المقبل أبرز أرقام بيدرو ريبوشو قبل الانتقال للخليج وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول إحباط تهريب 200 كجم قات في جازان الأحوال المدنية مستمرة بخدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الأضحى وظائف إدارية وفنية شاغرة بمجموعة العليان اعتماد حركة النقل الداخلي لـ 926 معلمًا ومعلمة بالشمالية النصر متمسك بحسم صفقة بروزوفيتش تمديد تأشيرة العمرة من 30 إلى 90 يومًا
قبضت شرطة محافظة الطائف على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وضبط بحوزته ذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.