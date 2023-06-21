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قدمت له زوجته كل الدعم وصولًا للاختبار النهائي

مواطن خمسيني يحصل على البكالوريوس مع مرتبة الشرف

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ صباحاً
مواطن خمسيني يحصل على البكالوريوس مع مرتبة الشرف
المواطن - فريق التحرير

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نجح المواطن فهد الحبردي في الحصول على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف بعمر الـ 50 عامًا ليرسم فصلاً من العزيمة في قصة عنوانها “العمر ليس رقمًا”، فكونه رب أسرة تجاوز العمر الدراسي افتراضًا لم يفرض عليه الابتعاد عن طموحه وأهدافه.

برامج مميزة

وأضاف المواطن فهد الحبردي (أبو طلال) في حديثه لـ “قناة الإخبارية” أنه وجد برامج تعليمية مميزة في كلية عنيزة الأهلية، حيث وجد الوقت المناسب للموظفين لممارسة طموحاته وأهدافه، بالإضافة إلى برنامج الكلية الأكاديمي المتميز.

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وأشار الحبردي إلى أنه على الرغم من الظروف والصعوبات ومشقة العمل وساعات العمل، استطاع أن يحصل على البكالوريوس برتبة الشرف الأولى، وهو  بعمر الـ 50 عامًا.

دعم زوجته

وبرغم من استناد أبو طلال على عكازين، إلا أن حرص زوجته كان عونًا له، لتمهد له كلية عنيزة الأهلية طريق نجاحه.

وقدم أبوطلال الشكر والدعم المتواصل من زوجته، والتي شاركته في كل لحظة حتى التحضير للاختبار النهائي، حيث كانت حريصة على حصوله على مرتبة الشرف الأولى.

كما أشاد أبو طلال ببرنامج ومناهج الدراسة في كلية عنيزة الأهلية، قائلاً: “جميلة المناهج والدكاترة كانوا على مستوى طيب وحتى المسؤولين كانوا متعاونين معنا”.

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