Icon

زيارة ولي العهد لفرنسا تبرز الدور القيادي للسعودية وتأثيرها العالمي Icon تعيين أول قاضية اتحادية مسلمة في أمريكا Icon مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم أرقى الخدمات للحجاج Icon الكشف عن 50 نوعًا من السرطان بفحص دم بسيط Icon الهلال والنصر يتنافسان للتعاقد مع لويس كاسترو Icon جامعة الأميرة نورة تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من طالبات كلية الهندسة Icon عبدالله بترجي ينافس خالد الغامدي على رئاسة الأهلي Icon 4 خطوات لإسقاط المركبات التالفة والمهملة عبر منصة أبشر Icon إسبانيا تواجه كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية Icon اعتقال 3 حراس أمن زوَّروا بصمات عاملين بمستشفى كويتي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الشاب المعطل وثق الموقف بكاميرته

مواطن شهم يعطى سيارته لأسرة لا يعرفها تعطلت على طريق عام

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ صباحاً
مواطن شهم يعطى سيارته لأسرة لا يعرفها تعطلت على طريق عام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لم تكن الشهامة جديدة على السعوديين، فهي جزء أصيل في تكوينهم وأخلاقهم منذ ميلادهم، فبدون تردد أعطى شاب سيارته لعائلة بعدما تعطلت سيارتهم بطريق عام.

موقف إنساني

ووثق الشاب الموقف الإنساني في مقطع فيديو، موجهًا كلمة شكر إلى الشاب الذي ساعده دون معرفته.

قد يهمّك أيضاً
حقيقة تفاوض النصر مع بيليغريني

حقيقة تفاوض النصر مع بيليغريني

الأسهم السعودية تغلق منخفضة

الأسهم السعودية تغلق منخفضة

وبين الفيديو السيارة وهي متوقفة بالطريق بعد تعرض إحدى الإطارات للتلف، بينما أوقف شاب سيارته بالقرب من السيارة المعطلة.

لم يكن يعرفه

بدوره، قال صاحب السيارة المعطلة: إن معه عائلات وطفلًا عمره شهران، ودرجة الحرارة 44 درجة، ليتفاجأ بالشاب يوقف سيارته، ويعرض عليه يعطيه سيارته لتوصيل أهله، مشيرًا إلى أنه لم يعرف الشاب.

وتحدث صاحب السيارة المعطلة مع الشاب خلال مقطع الفيديو، قائلًا: كيف تعطيني السيارة وأنت لا تعرفني؟! ليرد الشاب: اعتبرني مكانك.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مقيم ومواطن في قبضة الأمن لترويجهما المخدرات بالدمام
أخبار أمنية

مقيم ومواطن في قبضة الأمن لترويجهما المخدرات...

أخبار أمنية
ماسك يشتري منصة لاسكي للتوظيف
حصاد اليوم

ماسك يشتري منصة لاسكي للتوظيف

حصاد اليوم
مان يونايتد ينافس الهلال على ضم ميسي
الرياضة

مان يونايتد ينافس الهلال على ضم ميسي

الرياضة
170 وظيفة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
حصاد اليوم

170 وظيفة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

حصاد اليوم
ترامب يحتفل بعيد ميلاده مع أنصاره بعد المحاكمة
العالم

ترامب يحتفل بعيد ميلاده مع أنصاره بعد...

العالم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع 12.63 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع 12.63 نقطة

السوق
الخريجي يبحث تعزيز التعاون وتكثيف اللقاءات مع نائب وزير خارجية إيران
السعودية اليوم

الخريجي يبحث تعزيز التعاون وتكثيف اللقاءات مع...

السعودية اليوم
غوارديولا: تأهلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بأفضل سيناريو
آخر الاخبار

غوارديولا: تأهلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023...

آخر الاخبار