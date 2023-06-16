مواطن شهم يعطى سيارته لأسرة لا يعرفها تعطلت على طريق عام

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لم تكن الشهامة جديدة على السعوديين، فهي جزء أصيل في تكوينهم وأخلاقهم منذ ميلادهم، فبدون تردد أعطى شاب سيارته لعائلة بعدما تعطلت سيارتهم بطريق عام.
ووثق الشاب الموقف الإنساني في مقطع فيديو، موجهًا كلمة شكر إلى الشاب الذي ساعده دون معرفته.
وبين الفيديو السيارة وهي متوقفة بالطريق بعد تعرض إحدى الإطارات للتلف، بينما أوقف شاب سيارته بالقرب من السيارة المعطلة.
بدوره، قال صاحب السيارة المعطلة: إن معه عائلات وطفلًا عمره شهران، ودرجة الحرارة 44 درجة، ليتفاجأ بالشاب يوقف سيارته، ويعرض عليه يعطيه سيارته لتوصيل أهله، مشيرًا إلى أنه لم يعرف الشاب.
وتحدث صاحب السيارة المعطلة مع الشاب خلال مقطع الفيديو، قائلًا: كيف تعطيني السيارة وأنت لا تعرفني؟! ليرد الشاب: اعتبرني مكانك.