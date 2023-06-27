نسك الحاج في مشعر مزدلفة مواطن في قبضة الأمن لترويجه الأقراص الممنوعة بالجوف تصعيد 397 حاجًا وحاجة من المرضى المنومين إلى مشعر عرفات تجربة التاكسي الطائر في الحج خلال السنوات المقبلة الصحة: 147 حالة إجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج إنقاذ حاجة تركية من نزيف حاد بسبب ورم في الرحم ضبط مخالفين لنظام البيئة لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي الإحصاء: عدد الحجاج هذا العام بلغ 1.845.045 من 150 دولة وزير الحج: تفويج أكثر من مليون و800 ألف حاج على صعيد عرفات بنجاح الفريق البسامي يتفقد سير الخطة الأمنية بمشعر عرفة جوًا
قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن بمدينة سكاكا لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.