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جرى إحالته لجهة الاختصاص

مواطن في قبضة الأمن لترويجه الأقراص الممنوعة بالجوف

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٣ مساءً
مواطن في قبضة الأمن لترويجه الأقراص الممنوعة بالجوف
المواطن - واس

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قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن بمدينة سكاكا لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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