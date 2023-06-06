مواطن في قبضة الأمن لترويجه الإمفيتامين بعسير

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ألقت شرطة محافظة بلقرن بمنطقة عسير، القبض على شخص لترويجه 10805 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته مبالغ مالية.
وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.