مواطن لم يذق النوم 40 عامًا!

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كشف استشاري طب الأسرة والنوم الدكتور مانع الشهراني، حالة المواطن الذي أكد أنه محروم من النوم منذ 40 عامًا.
وقال الشهراني خلال لقائه مع برنامج يا هلا: إن المقصود بعدم نوم المريض هو أن الأعراض التي يحس بها متعبة، خاصة أن الأرق من الأمراض المجهدة.
ولفت إلى أنه يوجد ما يعرف بالأرق المتناقض، حيث يقول المريض إنه لا ينام نهائيًّا، بينما زوجته أو من معه في الغرفة يقول إنه ينام.
وأضاف: أن مريض الأرق لا يدخل في النوم العميق أو نوم الأحلام، ويكون في مرحلة النوم السطحي أو الخفيف فقط، مؤكدًا أنه يستحيل علميًّا عدم نوم مريض الأرق.
واختتم، أنه لابد من معرفة التاريخ المرضي للشخص الذي يعاني من الأرق، ووضعه النفسي والاجتماعي، خاصة أن المخ يدخل في مرحلة النوم السريع، وقد لا يشعر بهذا المريض ولكن من حوله يعلم أنه نام نومًا سريعًا.
علمياً مستحيل..
الدكتور مانع الشهراني يفسّر حالة السعودي الذي يدعي أنه محروم من النوم منذ 40 سنة@Alshahrani1986#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/0EfRfDYgAK
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) June 6, 2023