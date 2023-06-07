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لابد من معرفة التاريخ المرضي للشخص

مواطن لم يذق النوم 40 عامًا!

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
مواطن لم يذق النوم 40 عامًا!
المواطن - فريق التحرير

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كشف استشاري طب الأسرة والنوم الدكتور مانع الشهراني، حالة المواطن الذي أكد أنه محروم من النوم منذ 40 عامًا.

وقال الشهراني خلال لقائه مع برنامج يا هلا: إن المقصود بعدم نوم المريض هو أن الأعراض التي يحس بها متعبة، خاصة أن الأرق من الأمراض المجهدة.

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الأرق المتناقض

ولفت إلى أنه يوجد ما يعرف بالأرق المتناقض، حيث يقول المريض إنه لا ينام نهائيًّا، بينما زوجته أو من معه في الغرفة يقول إنه ينام.

وأضاف: أن مريض الأرق لا يدخل في النوم العميق أو نوم الأحلام، ويكون في مرحلة النوم السطحي أو الخفيف فقط، مؤكدًا أنه يستحيل علميًّا عدم نوم مريض الأرق.

التاريخ المرضي

واختتم، أنه لابد من معرفة التاريخ المرضي للشخص الذي يعاني من الأرق، ووضعه النفسي والاجتماعي، خاصة أن المخ يدخل في مرحلة النوم السريع، وقد لا يشعر بهذا المريض ولكن من حوله يعلم أنه نام نومًا سريعًا.

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