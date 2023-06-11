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تضرر كثيرًا من هجوم القرود على مزرعته

مواطن يبتكر طريقة لمطاردة قرود البابون

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٣ مساءً
مواطن يبتكر طريقة لمطاردة قرود البابون
المواطن - فريق التحرير

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أقدم صاحب مزرعة على مطاردة مجموعة من القرود بطائرة درون؛ لإبعادهم عن المزرعة.

طائرة درون

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهدت مجموعة من القرود وهم يهربون مسرعين أعلى مرتفع جبلي، بعدما طاردهم صاحب المزرعة بالطائرة الدرون.

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ولفت مغردون إلى أن صاحب المزرعة تضرر كثيرًا من هجوم القرود على مزرعته؛ فقرر مطاردتهم بطائرة درون لإبعادهم.

وأعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، البدء بمعالجة تزايد أعداد قرود البابون لإعادة التوازن البيئي وتعزيز جودة الحياة، كما دعت المواطنين بالمملكة لدعمها في حل المشكلة.

وقالت الحياة الفطرية على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “لإعادة توازن بيئتنا وتعزيز جودة الحياة، بدأنا المعالجة.. ونحتاج دعمكم”، ونشرت إنفوجراف يوضح الأضرار الناجمة عن تزايد أعداد قرود البابون.

الأضرار الناجمة:

1 ـ مهاجمة الناس وخصوصًا الأطفال.

2 ـ نقل الأمراض والفيروسات.

3 ـ الإخلال بالتوازن البيئي.

4 ـ إتلاف المحاصيل الزراعية.

5 ـ اقتحام المنازل والمنشآت وإتلاف الممتلكات العامة.

6ـ تتسبب في الإضرار بالسياحة بالمناطق المتضررة.

كما دعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من يقتني قرود البابون للتواصل مع المركز لتنسيق استلامها منهم. وأوضح المركز الوطني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يتم استلام القرود دون تحمل أي تبعات أو مسؤولية.

وأشار المركز إلى أنه يمكن التواصل معهم عبر الرقم الموحد 19914 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].

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