مواطن ينجح في تحويل كهرباء منزله للعمل بالطاقة الشمسية

نجح عبد الكريم العبيدان -مبتكر ومهتم في الطاقة المتجددة- في تحويل عدد من الأجهزة الكهربائية المنزلية والسيارات الخاصة به إلى العمل الآلي بالطاقة الشمسية عبر ألواح وبطاريات تخزين، قام بتركيبها بنفسه.

الطاقة الشمسية

وقال العبيدان خلال لقائه مع قناة الإخبارية، إن فكرة هذه السيارة هي العمل بالطاقة الشمسية وما يطول شحنه في ساعة أو اثنتين وينتهي، كما أنها تعمل طول النهار ولا تتوقف أبدًا، مشيرًا إلى أنها لا تؤثر على الكهرباء بالمنزل ولا تسحب منها شيئًا.

تحفيز الشباب

وتابع: بدأت في هذه الفكرة أول ما تقاعدت بعمر الستين، ووصلت الآن لمرحلة جيدة وأتمنى من الشباب أن يستثمروا وقتهم.