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يإمكانه تجديد رخصته عبر أبشر بسهولة

مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة قيادة بأمريكا مقارنة بالسعودية

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ صباحاً
مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة قيادة بأمريكا مقارنة بالسعودية
المواطن - فريق التحرير

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وثق مواطن سعودي، مُقيم في أمريكا معاناته في الحصول على رخصة قيادة بالولايات المتحدة، مقارنة بسهولة الإجراءات والخدمات الحكومية المقدمة في السعودية.

صعوبة وروتين

واستعرض المواطن خلال مقطع فيديو متداول، كمية الأوراق التي تم استخراجها وتوثيقها حتى يستكمل إجراءات الحصول على رخصة قيادة بأمريكا.

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وأردف قائلًا: أحضرت عقد السكن، والتأمين الطبي، وتأمين السيارة ورخصة قيادة، مشيرًا إلى وجود ورقة يتم استخرجها قبل استخراج الرخصة، وعند الاختبار يطلبون منه واحدة أخرى لأن هذه انتهت.

واستكمل متعجبًا من الروتين غير المبرر، عانيت حتى استطيع استخراج رخصة قيادة أمريكية، وتخيل أبشر في السعودية أستطيع أن أجدد الرخصة وأنا هنا في أمريكا.

تجديد الرخصة عبر أبشر

وحددت الإدارة العامة للمرور آلية وخطوات تجديد رخصة القيادة عبر حساب المستفيد في منصة أبشر.

وأوضح المرور، أنه يمكن تجديد رخصة القيادة من خلال الخطوات التالية:

– سداد الرسوم.

– سداد المخالفات المرورية.

– إجراء الفحص الطبي.

– تجديد الرخصة عن طريق الحساب الخاص في بوابة أبشر.

 

 

 

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