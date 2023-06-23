مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

تنتظر الجماهير مواعيد مباريات اليوم في الجولة الـ30 من الدوري المغربي لكرة القدم، في ظل الصراع القوي بين الوداد والجيش الملكي لحصد اللقب هذا الموسم.

مواعيد مباريات اليوم

وستكون مواعيد مباريات اليوم عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي ضد الدفاع الجديدي، ويُلاقي الشباب الرياضي السالمي أمام أولمبيك آسفي.

ويُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد طنجة نظيره الجيش الملكي، ويلعب مولودية وجدة ضد المغرب التطواني، فيما يحل حسنة أغادير ضيفًا على الفتح الرباطي.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي ضيفًا على المغرب الفاسي، ويُلاقي أوليمبيك خريبكه نظيره الاتحاد التوركي، فيما يستضيف نهضة بركان فريق شباب المحمدية.

منافسة قوية بين الجيش الملكي والوداد

وتترقب الجماهير مواعيد مباريات اليوم، نظرًا لشدة المنافسة على صدارة الدوري المغربي، حيث يحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيش المغربي صاحب الـ64 نقطة؛ لتحقيق الفوز ضد اتحاد طنجة، للتتويج باللقب رسميًا، دون الانتظار لنتيجة لقاء الوداد.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد صاحب الـ63 نقطة، في تحقيق الفوز ضد المغرب الفاسي، وخسارة منافسه الجيش الملكي في مباراة اليوم، من أجل الاحتفاظ بلقب الدوري المغربي للموسم الثالث على التوالي.