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انتهت حياته مساء يوم 18 مايو الفائت

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٤ صباحاً
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
المواطن - فريق التحرير

استطاع تلسكوب (ART-XC) المثبت في المرصد الفضائي (Spektr-RG) رصد انفجار السوبر نوفا (المستعر الأعظم- SN 2023ixf).

وأفاد معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بأن حياة هذا العملاق الأحمر الذي يقع على بعد 6.4 ميجا فرسخ فلكي عن الأرض، انتهت مساء يوم 18 مايو الفائت، عندما رصد التلسكوب إشعاعًا قويًّا ساطعًا منه، وأن إشعاعه كان أشد من إشعاع الشمس بمليون مرة.

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وأردف البيان: لقد أصبحت ذروة سطوع هذا المستعر الأعظم الآن في الماضي، ولكنه يستمر في سطوعه في الأشعة السينية. لذلك سيستمر تلسكوب ART-XC بمراقبته، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

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