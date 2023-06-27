Icon

موجة حر غير مسبوقة تجتاح مدن العالم بعدما قتلت العشرات بالهند Icon توقعات طقس يوم عرفة: أتربة مثارة ورياح نشطة Icon إلقاء البيتزا على مبنى بلدية نيويورك اعتراضًا على منعها Icon وزير الداخلية يقف على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمشعر منى Icon لقطات من وصول طلائع الحجاج إلى صعيد عرفة Icon والد إيلون ماسك: ابني سيكون الخاسر في حلبة قتال مارك Icon تفاعل كبير مع رجل أمن يطوف بسيدة كفيفة حول الكعبة المشرفة Icon بدر بن سلطان من مشعر منى: الأمور مطمئنة ومتابعة خالد الفيصل على مدار الساعة Icon واشنطن تخشى عدم الاستقرار في روسيا Icon الجوازات تصدر 11 قرارًا إداريًّا بإدانة مخالفين لأنظمة الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
إغلاق المدارس ونقل المصابين للمستشفيات

موجة حر غير مسبوقة تجتاح مدن العالم بعدما قتلت العشرات بالهند

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ صباحاً
موجة حر غير مسبوقة تجتاح مدن العالم بعدما قتلت العشرات بالهند
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تشهد الهند موجة حر قاسية أدت إلى وقوع عشرات الوفيات ومئات المصابين؛ نتيجة تعرضهم لضربة شمس، فيما تشهد البلاد هطولًا للأمطار مما سيخفف من حدة الأجواء الحارة.

مستويات غير مسبوقة للحرارة

وقالت شبكة” سي إن إن”: إنه من المرجح أن يستمر هطول الأمطار في ولاية أوتار براديش الهندية هذا الأسبوع، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ببعض المناطق، لكن في ولاية بيهار الهندية، واصلت درجات الحرارة صعودها غير المسبوق للأسبوع الثاني على التوالي، مما أجبر السلطات على إغلاق المدارس حتى غدٍ الأربعاء.

قد يهمّك أيضاً
بورتو يستفيد من انتقال روبن نيفيز إلى الهلال

بورتو يستفيد من انتقال روبن نيفيز إلى الهلال

بدء إصدار تصريح ذبح الأضاحي في المدينة المنورة

بدء إصدار تصريح ذبح الأضاحي في المدينة المنورة

قال مسؤول كبير بوزارة الصحة لشبكة CNN: إن 44 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة في جميع أنحاء ولاية بيهار في الأسابيع الأخيرة، لكن العدد قد يكون أعلى بكثير، حيث لا توجد أرقام رسمية بشأن الأشخاص الذين ماتوا بعد تعرضهم لضربات الشمس.

تأثير أزمة المناخ

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلًا خلال الأيام المقبلة، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الهندية، لكن الخبراء يقولون: إن أزمة المناخ مستمرة وستؤدي إلى مزيد من موجات الحر في المستقبل، مما يضع الهند وغيرها من الدول في تحدٍّ كبير بشأن القدرة على التكيف.

وقالت الدكتورة شاندني سينغ، كبير الباحثين في المعهد الهندي للمستوطنات البشرية: إن الهند لديها تاريخ في التعامل مع الحرارة، وسيتأثر الملايين بدرجات الحرارة الشديدة.

تحذير خبراء المناخ

وحذرت الباحثة في مجال تغير المناخ، من أنه إذا لم تعمل الأنظمة الصحية على التكيف مع موجات الحر غير المسبوقة، فسيؤدي ذلك إلى المزيد من الوفيات، وأضافت: “ولكن ما نعرفه على وجه اليقين هو أننا سنقترب من حدود البقاء على قيد الحياة بحلول منتصف القرن”.

الهند ليست الدولة الوحيدة في المنطقة التي تعرضت لمثل هذه الحرارة الشديدة في الأسابيع الأخيرة. من المتوقع أن تظل درجات الحرارة في شمال شرق الصين مرتفعة في الأيام المقبلة، مع ارتفاع مستويات الحرارة إلى فوق 40 درجة مئوية في بعض المدن، وفقًا لـ “سي إن إن” الأمريكية.

موجة حر تجتاح العالم

وفي العاصمة الباكستانية إسلام أباد، ارتفعت درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية، الأسبوع الماضي قبل هطول الأمطار في نهاية الأسبوع، مما أدى إلى تخفيف وطأة الحر الشديدة في المنطقة. وتحذر الدراسات من أن تأثير الحرارة الشديدة قد يكون مدمرًا بالمستقبل.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن دولًا عدة في جنوب شرق آسيا شهدت موجة حر تاريخية، مبينة أن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا خطيرًا للسكان وتعرض حياتهم للخطر.

ووفقًا للصحيفة، سجل كل من فيتنام ولاوس وكمبوديا وتايلاند وأجزاء من الصين، أعلى درجات حرارة تمت ملاحظتها على الإطلاق محطمة الأرقام القياسية، حيث تجاوزت في بعض الأماكن 110 درجات فهرنهايت (43.2 درجة مئوية)، وهي الأحدث في سياق الاحترار المناخي العالمي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فرنسا تشيد بمشروع العلا كنموذج رائد للتعاون مع الرياض
السعودية اليوم

فرنسا تشيد بمشروع العلا كنموذج رائد للتعاون...

السعودية اليوم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف بعدة...

حصاد اليوم
تعامد الشمس على الكعبة المشرفة لأول مرة خلال 2023
السعودية اليوم

تعامد الشمس على الكعبة المشرفة لأول مرة...

السعودية اليوم
وزارة الطاقة: تمديد خفض السعودية التطوعي لكامل عام 2024م
أخبار رئيسية

وزارة الطاقة: تمديد خفض السعودية التطوعي لكامل...

أخبار رئيسية
حاج أردني على كرسي متحرك: الملك سلمان حقق أمنيتي الوحيدة
السعودية اليوم

حاج أردني على كرسي متحرك: الملك سلمان...

السعودية اليوم
القبض على 3 مقيمين لترويجهم 9400 قرص مخدر بالرياض
أخبار أمنية

القبض على 3 مقيمين لترويجهم 9400 قرص...

أخبار أمنية
قصة تعارف سيدتين من مصر وسوريا في الحرم المكي
السعودية اليوم

قصة تعارف سيدتين من مصر وسوريا في...

السعودية اليوم