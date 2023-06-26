مودريتش مستمر مع الريال حتى 2024

أنهى نادي ريال مدريد الإسباني، الجدل الذي أُثير بشأن مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم، الكرواتي لوكا مودرتيش في الموسم الرياضي الجديد.

ريال مدريد يُجدد عقد مودريتش

وأعلن نادي ريال مدريد، قبل قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تجديد عقد مودريتش، ليستمر مع الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية موسم 2023\ 2024.

وكان ينتهي عقد النجم الكرواتي مع ريال مدريد الشهر الجاري، وارتبط اسمه بالانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الجديد من بوابة النادي الأهلي، الذي قدم له عرضًا كبيرًا، ولكنه فضل البقاء مع المرينغي.

مسيرة مميزة مع الريال

وانضم مودريتش إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في عام 2012، ولعب 11 موسمًا في صفوفه، خاض خلالها 488 مباراة، ونجح في التتويج بـ23 لقبًا، منهم؛ دوري أبطال أوروبا 5 مرات.

وتوج النجم الكرواتي بكأس العالم للأندية 5 مرات، وحصد كأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني 4 مرات لكل منهما، والدوري الإسباني لكرة القدم 3 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرتين.

وحصد مودريتش العديد من الجوائز الفردية خلال مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، ومنها؛ جائزة الكرة الذهبية لعام 2018، وجائزة الأفضل في نفس العام، وأفضل لاعب من الاتحاد الأوروبي عن موسم 2017/2018.

كما تم اختيار مودريتش كجزء من التشكيلة المثالية للعام من الفيفا للمرة السادسة في مسيرته هذا الموسم، وذلك بالإضافة إلى فوزه بفضية كأس العالم 2018 وبرونزية كأس العالم 2022.