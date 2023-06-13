مودريتش يحسم مصيره حول الانتقال لـ دوري روشن

أوضحت تقارير إعلامية أن اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش لا يخطط على الإطلاق لمغادرة نادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر” أن الدولي الكرواتي لا يفكر في الانتقال لدوري روشن السعودي رغم اهتمام الأهلي والنصر بالتعاقد معه.

وكان اللاعب الكرواتي وافق مؤخرًا على تجديد العقد مع ريال مدريد حتى عام 2024 كدليل منه على رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد.

مودريتش يرفض 120 مليون يورو !

وفي وقت سابق، قالت صحيفة Sport الإسبانية إن الأهلي عرض على مودريتش 100 مليون يورو كراتب في موسمين بواقع 50 مليون يورو في الموسم الواحد بجانب حصوله على 20 مليون يورو كمحفزات إضافية بعد توقيعه لـ الأهلي.

ورغم قوة العرض لكن النجم الكرواتي يُفضل البقاء في صفوف ريال مدريد.

ويستعد نجم الريال لقيادة منتخب كرواتيا من أجل مواجهة هولندا في بطولة دوري الأمم الأوروبية مساء غدًا الأربعاء.

ويلعب النجم الكرواتي مع ريال مدريد منذ عام 2012 قادمًا من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.