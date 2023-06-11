مورينيو يجتمع مع وليد معاذ في لندن الأسبوع المقبل

يستعد المدير الفني لروما، البرتغالي جوزيه مورينيو لعقد اجتماع مع رئيس النادي الأهلي، وليد معاذ لإبلاغه بموقفه من قيادة الفريق في الموسم المقبل.

مورينيو يحسم موقفه

وأُثيرت حالة من الجدل بشأن مستقبل مورينيو صاحب الـ60 عامًا، من الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما خلال الأشهر الماضية، حيث ارتبط اسمه بقيادة باريس سان جيرمان، بجانب تلقيه أكثر من عرض سعودي.

وذكرت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية: “مورينيو الذي قاد روما للفوز بأول لقب أوروبي له الموسم الماضي (دوري المؤتمر)، قرر البقاء في العاصمة الإيطالية، دون الرغبة في التخلي عن مشروعه حتى الآن”.

وأضافت الصحيفة الإيطالية: “المدرب البرتغالي سيلتقي مع وليد معاذ، رئيس النادي الأهلي، الأسبوع المقبل في لندن، لإبلاغه برفض تدريب الفريق العائد مجددًا لدوري روشن السعودي”.

التفاوض مع لاعبين عالميين

وارتبط اسم النادي الأهلي بالعديد من الصفقات العالمية مؤخرًا، وفي مقدمتها؛ نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، حيث تقدمت الإدارة بعرض له لمدة موسمين مقابل 100 مليون يورو، بجانب المكافآت.

ولا يُعد رياض محرز النجم العالمي الوحيد الذي دخل الراقي في مفاوضات معه، حيث تُشير التقارير إلى اقتراب المدافع الإسباني سيرجيو راموس، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، بجانب الكرواتي لوكا مودريتش الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد.