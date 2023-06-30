Icon

مورينيو يرفض 30 مليون يورو من الهلال Icon صفقة تبادلية نارية بين الهلال والاتحاد Icon إحباط تهريب 128 ذبيحة من لحوم الأضاحي بجدة Icon خسارة البنك الأهلي ضد الأهلي بثلاثية نظيفة Icon مسيرة تدريبية متواضعة لـ روبي فاولر قبل تدريبه للقادسية Icon النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا Icon ضبط مسلخ عشوائي في حفر الباطن Icon السديس: بدأنا التحضير لموسم الحج القادم وتقييم الأداء Icon بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر Icon الأمير محمد بن سلمان وولي عهد الكويت يتبادلان التهاني بعيد الأضحى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
مفضلًا الاستمرار مع روما

مورينيو يرفض 30 مليون يورو من الهلال

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
مورينيو يرفض 30 مليون يورو من الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي رفض عرضًا مغريًا من نادي الهلال مطلع يونيو الجاري.

مورينيو رفض الهلال والأهلي

وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر” : ” من المعروف أن الهلال أرسل عرضًا ضخمًا للتعاقد مع المدرب البرتغالي مبكرًا مطلع الشهر الجاري، العرض كان 30 مليون يورو في الموسم وليس الراتب، المدرب البرتغالي رفض العرض مفضلًا البقاء في روما”.

قد يهمّك أيضاً
واشنطن تخشى عدم الاستقرار في روسيا

واشنطن تخشى عدم الاستقرار في روسيا

بدموع الفرح.. مشاعر الحجاج عبر “المواطن”

بدموع الفرح.. مشاعر الحجاج عبر “المواطن”

مورينيو مدرب روما الإيطالي - نادي النصر

وفي نفس السياق، قالت صحيفة ” كوريري ديللو سبورت” إن المدرب البرتغالي لن يقبل بعرض تدريب الأهلي وأن رغبته هي الاستمرار مع روما.

وارتبط اسم النادي الأهلي بالعديد من الصفقات العالمية مؤخرًا، وفي مقدمتها؛ نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، حيث تقدمت الإدارة بعرض له لمدة موسمين مقابل 100 مليون يورو، بجانب المكافآت.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مواطن ومقيم لترويجهما المخدرات بجازان والقصيم
السعودية اليوم

ضبط مواطن ومقيم لترويجهما المخدرات بجازان والقصيم

السعودية اليوم
القبض على مواطنين لترويجهما المخدرات بالرياض
أخبار أمنية

القبض على مواطنين لترويجهما المخدرات بالرياض

أخبار أمنية
كريستيانو رونالدو: كنت على علم بقدوم بنزيما إلى الدوري السعودي
الرياضة

كريستيانو رونالدو: كنت على علم بقدوم بنزيما...

الرياضة
ولي عهد الكويت: لا مجال لهدر الجهد في صراعات وتصفية حسابات
العالم

ولي عهد الكويت: لا مجال لهدر الجهد...

العالم
إحباط تهريب 170 كيلوجراماً من نبات القات المخدر بعسير
أخبار أمنية

إحباط تهريب 170 كيلوجراماً من نبات القات...

أخبار أمنية
ريانة والقرني يصعدان لمركبة دراجون استعدادًا للعودة إلى الأرض
السعودية اليوم

ريانة والقرني يصعدان لمركبة دراجون استعدادًا للعودة...

السعودية اليوم
10 يوليو موعدًا لانطلاق معسكر الاتحاد في الطائف
الرياضة

10 يوليو موعدًا لانطلاق معسكر الاتحاد في...

الرياضة
رصانة يحلل سيناريوهات ما بعد خامنئي في إيران
العالم

رصانة يحلل سيناريوهات ما بعد خامنئي في...

العالم