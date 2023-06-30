مورينيو يرفض 30 مليون يورو من الهلال

كشفت تقارير إعلامية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي رفض عرضًا مغريًا من نادي الهلال مطلع يونيو الجاري.

مورينيو رفض الهلال والأهلي

وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر” : ” من المعروف أن الهلال أرسل عرضًا ضخمًا للتعاقد مع المدرب البرتغالي مبكرًا مطلع الشهر الجاري، العرض كان 30 مليون يورو في الموسم وليس الراتب، المدرب البرتغالي رفض العرض مفضلًا البقاء في روما”.

وفي نفس السياق، قالت صحيفة ” كوريري ديللو سبورت” إن المدرب البرتغالي لن يقبل بعرض تدريب الأهلي وأن رغبته هي الاستمرار مع روما.

وارتبط اسم النادي الأهلي بالعديد من الصفقات العالمية مؤخرًا، وفي مقدمتها؛ نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، حيث تقدمت الإدارة بعرض له لمدة موسمين مقابل 100 مليون يورو، بجانب المكافآت.