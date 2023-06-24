موسكو تفرض حظرًا على المواطنين في أعقاب أزمة فاغنر

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، يوم الاثنين القادم عطلة، داعيًا سكان العاصمة الروسية للامتناع عن التنقل في أنحاء المدينة قدر الإمكان.

تقليل المخاطر

وكتب سوبيانين عبر منصة تليغرام: “من أجل تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى، قررت في إطار مقر العمليات، إعلان يوم الاثنين يوم عطلة، باستثناء الهيئات الحكومية والشركات ذات دورة العمل المستمرة، والمجمع الصناعي العسكري، وخدمات المدينة”.

وحث سوبيانين سكان موسكو على الامتناع عن التنقل في جميع أنحاء المدينة قدر الإمكان. كما حذر من إغلاق محتمل لحركة المرور في بعض الأحياء وعلى بعض الطرق.

التزام الهدوء بالمدينة

وعلى خلفية العصيان المسلح الذي تحاول مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة تنفيذه في روسيا، تشهد العاصمة موسكو تفعيل نظام عمليات مكافحة الإرهاب. وأجلت المدينة الأحداث الترفيهية والعامة التي تم الإعلان عنها مسبقًا.

وحث عمدة المدينة المواطنين على التزام الهدوء وعدم الثقة إلا بمصادر المعلومات الرسمية.

مغادرة قوات فاغنر

وأفاد مراسل روسيا اليوم، بأن جنود فاغنر بدأوا بمغادرة المنطقة بالقرب من مقر المنطقة العسكرية الجنوبية، مع سياراتهم ومعداتهم العسكرية.

ونقلت وسائل إعلام عن أحد مقاتلي “فاغنر” قوله إنه من المخطط العودة إلى المعسكر الميداني في جمهورية لوغانسك الشعبية.

تراجع قائد فاغنر

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، عن وقف تحرك قواته باتجاه موسكو، مؤكدًا أنها استدارت وتغادر الآن في الاتجاه المعاكس.

وجاءت تصريحات بريغوجين، بعد دقائق من إعلان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن قبول مؤسس مجموعة “فاغنر”، اقتراح لوكاشينكو وقف تحركات مسلحي المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

تفاصيل مكالمة بوتين

وأعلنت بيلاروسيا أن رئيسها ألكسندر لوكاشينكو تحدث إلى قائد فاغنر، يغفيني بريغوجين، واتفقا على وقف تحركات المجموعة في روسيا والتمرّد المسلح بناء على اتفاق مع بوتين، وفقًا لصحيفة ” موسكو تايمز”.

وأضافت الصحيفة الروسية أن مباحثات تمت بين الطرفين، بما يضمن سلامة مقاتلي المجموعة. وأوضحت الرئاسة في بيان عبر تليغرام، اليوم السبت، أن التفاوض جرى مع بريغوجين وينص على وقف تحركات قوات فاغنر في البلاد.