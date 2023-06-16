موسم نابولي الاستثنائي يُصعب مهمة جارسيا

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ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم، الأمر الذي يُصعب مهمة المدرب الجديد، الفرنسي رودي جارسيا.
وأعلن رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينت بالأمس، عن تعاقده مع جارسيا، لقيادة الفريق الجنوبي في الموسم الجديد، وذلك بعد الاجتماع معه أكثر من مرة خلال الأيام العشرة الأخيرة، متمنيًا له النجاح في مهمته.
وكان جارسيا، قد رحل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر شهر أبريل الماضي، وذلك بعد تراجع النتائج، ولم يتول تدريب أي فريق بعد ذلك، قبل أن يتعاقد مع النادي الإيطالي.
وقدم نابولي موسمًا استثنائيًا مع مدربه السابق لوتشيانو سباليتي، وقاده لحصد لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 33 عامًا، على الرغم من الصعوبات التي واجهها الفريق الجنوبي.
ورحل العديد من النجوم عن نابولي في الميركاتو الصيفي الماضي، وفي مقدمتهم؛ إنسيني، ميرتينز، كاليدو كوليبالي وفابيان رويز، إلا أن الأداء مع سباليتي كان مميزًا، ولم يتأثر بغيابهم عن التشكيل الأساسي.
وخطف العديد من اللاعبين الأنظار تحت قيادة سباليتي، وأبرزهم؛ كفاراتسخيليا وكيم مين جاي، بجانب فيكتور أوسيمين الذي جذب أنظار كبار الأندية الأوروبية، وحصد لقب الهداف.
ويملك جارسيا مسيرة مميزة، حيث قاد العديد من الأندية الفرنسية ونادي النصر، كما سبق له ودرب في الدوري الإيطالي لكرة القدم من بوابة روما، خلال الفترة من 2013 وحتى 2016، وأنهى الموسم الأول في المركز الثاني.
وواصل روما التألق مع جارسيا، وأنهى الموسم الثاني في الوصافة أيضًا، قبل أن يرحل في منتصف الموسم الثالث، ويأمل في تحقيق إنجازات أفضل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي.