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موسم نابولي الاستثنائي يُصعب مهمة جارسيا

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ مساءً
موسم نابولي الاستثنائي يُصعب مهمة جارسيا
المواطن - فريق التحرير

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ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم، الأمر الذي يُصعب مهمة المدرب الجديد، الفرنسي رودي جارسيا.

التعاقد مع جارسيا

وأعلن رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينت بالأمس، عن تعاقده مع جارسيا، لقيادة الفريق الجنوبي في الموسم الجديد، وذلك بعد الاجتماع معه أكثر من مرة خلال الأيام العشرة الأخيرة، متمنيًا له النجاح في مهمته.

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وكان جارسيا، قد رحل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر شهر أبريل الماضي، وذلك بعد تراجع النتائج، ولم يتول تدريب أي فريق بعد ذلك، قبل أن يتعاقد مع النادي الإيطالي.

جارسيا مدرب نابولي الجديد
النادي يُرحب بجارسيا – المصدر @en_sscnapoli

تألق نابولي مع سباليتي

وقدم نابولي موسمًا استثنائيًا مع مدربه السابق لوتشيانو سباليتي، وقاده لحصد لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 33 عامًا، على الرغم من الصعوبات التي واجهها الفريق الجنوبي.

نابولي
لاعبو الفريق – المصدر @sscnapoli

ورحل العديد من النجوم عن نابولي في الميركاتو الصيفي الماضي، وفي مقدمتهم؛ إنسيني، ميرتينز، كاليدو كوليبالي وفابيان رويز، إلا أن الأداء مع سباليتي كان مميزًا، ولم يتأثر بغيابهم عن التشكيل الأساسي.

وخطف العديد من اللاعبين الأنظار تحت قيادة سباليتي، وأبرزهم؛ كفاراتسخيليا وكيم مين جاي، بجانب فيكتور أوسيمين الذي جذب أنظار كبار الأندية الأوروبية، وحصد لقب الهداف.

فيكتور أوسيمين
أوسيمين – المصدر @en_sscnapoli

مسيرة مبشرة لجارسيا

ويملك جارسيا مسيرة مميزة، حيث قاد العديد من الأندية الفرنسية ونادي النصر، كما سبق له ودرب في الدوري الإيطالي لكرة القدم من بوابة روما، خلال الفترة من 2013 وحتى 2016، وأنهى الموسم الأول في المركز الثاني.

وواصل روما التألق مع جارسيا، وأنهى الموسم الثاني في الوصافة أيضًا، قبل أن يرحل في منتصف الموسم الثالث، ويأمل في تحقيق إنجازات أفضل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي.

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