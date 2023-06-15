موسيماني مودعًا الأهلي: سعيد بإنجاز المهمة الصعبة

أعلن المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، اليوم الخميس، رحيله رسميًا عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

موسيماني يعلن الرحيل

وأصدر موسيماني بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، جاء فيه: “مع إنهاء علاقتي مع النادي الأهلي السعودي أتطلع إلى تجربة جديدة”.

وتابع موسيماني قائلًا: ” أعرب عن بالغ سعادتي لإنجاز المهمة الصعبة في إعادة الفريق لدوري المحترفين في غضون 8 أشهر.. لم نتأهل فقط بل حققنا لقب دوري الدرجة الأولى”.

وأضاف: “لم نكن لنحقق هذا الإنجاز بدون اللاعبين الذين لعبوا بقلوبهم، شكرًا للدعم المستمر من مشجعي الأهلي، وجودكم في المدرجات في مباريات الذهاب والإياب كان أفضل حافز.. أتمنى للفريق دوام النجاح في مساعيه المقبلة”.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع موسيماني، شهر سبتمبر الماضي، وظهر الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز تحت قيادته، ليتوج بلقب دوري يلو، ويعود إلى دوري روشن السعودي بعد هبوطه الصادم الموسم الماضي.

الأهلي يُدعم صفوفه

وتأمل إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، في التعاقد مع مدير فني عالمي، وارتبط اسمها بالبرتغالي جوزيه مورينيو، كما تسعى لضم صفقات مميزة، وفي مقدمتها؛ الجزائري رياض محرز.

ولا يُعد محرز النجم العالمي الوحيد الذي دخل الراقي في مفاوضات معه، حيث تُشير التقارير إلى اقتراب المدافع الإسباني سيرجيو راموس، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، بجانب الكرواتي لوكا مودريتش الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد.