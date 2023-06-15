Icon

استطلاع رأي: روبرت كينيدي يتفوق على بايدن وترامب Icon النيابة تتفقد العنابر المخصصة للموقوفين في قضايا المخدرات Icon موسيماني مودعًا الأهلي: سعيد بإنجاز المهمة الصعبة Icon المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon خطة كييف لقتل أكبر عدد ممكن من الروس Icon مقيمان في قبضة الأمن لترويجهما الشبو والكوكايين بجدة Icon القمر يقترن بالثريا فجر الغد Icon تدشين أولى رحلات الحجاج اليمنيين إلى جدة والمدينة المنورة السبت Icon تطورات مفاوضات النصر وويليام كارفاليو Icon العثور على أول جثة للبريطانيين المفقودين بالبحر الأحمر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تأهل الفريق لدوري روشن

موسيماني مودعًا الأهلي: سعيد بإنجاز المهمة الصعبة

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٩ مساءً
موسيماني مودعًا الأهلي: سعيد بإنجاز المهمة الصعبة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، اليوم الخميس، رحيله رسميًا عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

موسيماني يعلن الرحيل

وأصدر موسيماني بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، جاء فيه: “مع إنهاء علاقتي مع النادي الأهلي السعودي أتطلع إلى تجربة جديدة”.

قد يهمّك أيضاً
الهلال يُقدم 30 مليون دولار راتبًا لـ فيرمينو

الهلال يُقدم 30 مليون دولار راتبًا لـ فيرمينو

طرح لوحات إلكترونية مميزة عبر أبشر لمدة يومين

طرح لوحات إلكترونية مميزة عبر أبشر لمدة يومين

وتابع موسيماني قائلًا: ” أعرب عن بالغ سعادتي لإنجاز المهمة الصعبة في إعادة الفريق لدوري المحترفين في غضون 8 أشهر.. لم نتأهل فقط بل حققنا لقب دوري الدرجة الأولى”.

موسيماني
المدرب الجنوب إفريقي – المصدر @ALAHLI_FC

وأضاف: “لم نكن لنحقق هذا الإنجاز بدون اللاعبين الذين لعبوا بقلوبهم، شكرًا للدعم المستمر من مشجعي الأهلي، وجودكم في المدرجات في مباريات الذهاب والإياب كان أفضل حافز.. أتمنى للفريق دوام النجاح في مساعيه المقبلة”.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع موسيماني، شهر سبتمبر الماضي، وظهر الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز تحت قيادته، ليتوج بلقب دوري يلو، ويعود إلى دوري روشن السعودي بعد هبوطه الصادم الموسم الماضي.

موسيماني
رسالة المدرب – المصدر @TheRealPitso

الأهلي يُدعم صفوفه

وتأمل إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، في التعاقد مع مدير فني عالمي، وارتبط اسمها بالبرتغالي جوزيه مورينيو، كما تسعى لضم صفقات مميزة، وفي مقدمتها؛ الجزائري رياض محرز.

ولا يُعد محرز النجم العالمي الوحيد الذي دخل الراقي في مفاوضات معه، حيث تُشير التقارير إلى اقتراب المدافع الإسباني سيرجيو راموس، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، بجانب الكرواتي لوكا مودريتش الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد.

رياض محرز
محرز – المصدر @ManCity

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ 7 مخالفات إلكترونياً
السعودية اليوم

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ...

السعودية اليوم
جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند
الرياضة

جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا...

الرياضة
تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة لتحسين تجارب الزوار وإثراء رحلتهم
السعودية اليوم

تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة...

السعودية اليوم
وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا
السعودية اليوم

وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا

السعودية اليوم
تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة النقل الداخلي
السعودية اليوم

تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة...

السعودية اليوم
الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة
حصاد اليوم

الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة...

حصاد اليوم
كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم
السعودية اليوم

كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم

السعودية اليوم
وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة في القمة العربية
السعودية اليوم

وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة...

السعودية اليوم