موضوع وبالشراكة مع ArabyAds يرتقيان بمشهد الإعلان الرقمي ليصبح الأفضل في المنطقة

أعلنت اليوم شركة تكنولوجيا الإعلانات الرقمية العالمية ArabyAds عن تعزيز شراكتها؛ حيث أصبحت الممثل الإعلاني لشركة موضوع، الناشر الأكبر للمحتوى العربي على الإنترنت في المنطقة.

تمثل هذه الشراكة تطورًا مهمًا في مشهد الإعلان الرقمي العربي؛ حيث تدمج الخبرة الإعلانية العميقة لـــ ArabyAds وThePubverse مع جماهير مواقع شركة موضوع ومنصاتها، والتي تُقدّم محتوًى يشمل اهتمامات شرائح المجتمع العربي المختلفة.

تقدم شركة موضوع محتوًى عربيًا قيمًا وموثوقًا لجمهورها الواسع الذي يزيد عن 100 مليون زائر شهري فريد على مستوى العالم و32 مليون زائر فريد من الخليج العربي، بالإضافة إلى 25 مليون متابع عبر جميع منصات التواصل الاجتماعية المختلفة؛ حيث تلتزم الشركة بإثراء اللغة العربية على الإنترنت وتقديم معلومات متنوعة للجمهور العربي في مجالات عدّة مثل: الصحة، وتربية الأطفال، والتعليم، والترفيه، مُسخّرة تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم العربي اليومية والارتقاء بها.

تعزز منظومة ThePubverse الرقمية وصول الناشرين للمستهلكين من خلال الاستهداف السلوكي، مما يتيح تحقيق أرباح مجدية للناشرين. وعند تطبيق نظام ThePubverse الرقمي عبر مواقع شركة موضوع الرائدة، سيصبح بالإمكان تحقيق عائدات بكفاءة أكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنيّة.

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، قال محمود فتحي – الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في ArabyAds -: ” أنا شخصيًا متحمس لهذه الشراكة لأنها ستخلق فرصًا جديدة في المنظومة الرقمية؛ حيث سيتمكّن المعلنون الآن في جميع أنحاء المنطقة من الوصول إلى مجموعة كبيرة من الجمهور الناطق باللغة العربية من خلال مواقع شركة موضوع، وسيتمكّن القراء من الحصول على إعلانات ذات صلة على هيئة توصيات بناءً على مجالات اهتماماتهم وميولهم وفئاتهم العمرية، وهو ما يُعد خطوة جديدة تنسجم مع رؤيتنا لتحقيق الفائدة وسد الفجوة بين المعلنين والمنصات والمستهلكين عن طريق التكنولوجيا والابتكار”.

وأضاف عماد صروف – الرئيس التنفيذي في ThePubverse -: “إنها خطوة كبيرة نحو تعزيز منظومة تعتمد على التكنولوجيا في المقام الأول، وتضع أسسًا لبناء المشهد الإعلاني؛ حيث تهدف منصة ThePubVerse المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى مضاعفة القيمة الفعلية لكل ألف ظهور (eCPMs) على مواقع شركة موضوع بينما سيعمل محرك علوم البيانات لدينا على الربط بين الجمهور والإعلانات المناسبة لاهتماماتهم. وتجدر الإشارة إلى قدرة المنصة على القيام بذلك على نطاق واسع في ظل وجود قاعدة جماهيرية هائلة لدى مواقع شركة موضوع. إنني أتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة لتنمية الأعمال لدينا”.

وعبر رامي القواسمي – الرئيس التنفيذي لشركة موضوع عن سعادته بهذه الشراكة، مشيرًا إلى قدرتها على توسيع نطاق أعمال الشركة وتعزيز التجربة الإعلانية في المنطقة. “تتماشى هذه الخطوة مع رؤيتنا لخلق قيمة فعلية لكل من القرّاء والمعلنين، من خلال التكنولوجيا الخاصة بنا وقاعدة الجماهير الضخمة لدينا، إلى جانب خبرة ThePubverse في المنظومة الرقمية، سيستطيع المعلنون الوصول إلى جمهور أكثر دقًّة وتفاعلًا، بينما سيتمكن الجمهور أيضًا من مشاهدة إعلانات ذات صلة تظهر لهم على صورة توصيات تتماشى مع اهتماماتهم.”

ساعدت شركة موضوع أكثر من 1000 علامة تجارية في الوصول لجمهورها المستهدف وتحقيق أهداف أعمالها خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى إلهام الجمهور العربي باستمرار من خلال تقديم محتوى عربي على الإنترنت ضمن مواضيع مختلفة وواسعة النطاق.