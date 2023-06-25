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قادمًا من صفوف تشيلسي

موعد إعلان صفقة انتقال حكيم زياش للنصر

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٣ مساءً
موعد إعلان صفقة انتقال حكيم زياش للنصر
المواطن - فريق التحرير

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تترقب جماهير نادي النصر الإعلان رسميًا عن إتمام كافة إجراءات التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي والمنتخب المغربي، حكيم زياش، لتدعيم صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الإعلان عن صفقة حكيم زياش

وأشار الخبير في انتقالات اللاعبين بأوروبا، فابريزيو رومانو، إلى أن زياش سيُكمل انتقاله رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قريبًا، وذلك بعد اقتراب زميله حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي إلى الأهلي.

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حكيم زياش
تصميم لزياش بقميص النصر – المصدر @FabrizioRomano

وأوضح فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن ناديي النصر وتشيلسي واثقان من الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بانتقال حكيم زياش، والإعلان عن الصفقة يوم الاثنين أو الثلاثاء.

وتُشير تقارير إلى أن نادي النصر توصل لاتفاق مع حكيم زياش، ووافق على جميع شروطه الشخصية، وسيوقع على عقد ممتد مع الفريق الأول لكرة القدم حتى يونيو عام 2026.

نجم تشيلسي حكيم زياش
زياش

زياش يُعاني مع تشيلسي

ويمتد عقد حكيم زياش صاحب الـ30 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي حتى صيف عام 2025، إلا أنه يسعى لخوض تحد جديد، بعد ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي.

ويُعاني زياش مع تشيلسي، حيث إنه خاض 904 دقائق فقط في الموسم الماضي، ولم يُسجل أي هدف، وذلك على الرغم من تألقه اللافت مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، ومساهمته في احتلاله المركز الرابع.

حكيم زياش
زياش – المصدر footmercato

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