موعد القبول في جامعة القصيم للعام الجامعي 1445هـ

أطلقت جامعة القصيم، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، الدليل الإرشادي للقبول للعام الجامعي 1445هـ

الدليل الإرشادي بجامعة القصيم

وتضمن الدليل الإرشادي في جامعة القصيم، الجدول الزمني لإجراءات القبول، وشروط وآلية القبول. كما شمل أيضًا الدليل الإرشادي على آلية التقديم، والتخصصات المتاحة.

وكانت جامعة القصيم قد أعلنت عن فترة التقديم على درجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1445هـ.

موعد التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد 28/ 12/ 1444هـ، الموافق 16/ 7/ 2023م، وينتهي يوم الخميس 2/ 1/ 1445هـ، الموافق 20/ 7/ 2023م.

وللاطلاع على الدليل الإرشادي عبر الرابط .

نظام الفصلين الدراسيين

وكانت جامعة القصيم، قد أعلنت اعتماد نظام الفصلين الدراسين خلال العام الدراسي الجامعي المقبل.

وقالت جامعة القصيم عبر حسابها بموقع “تويتر”: إن مجلس الجامعة خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس الجامعة أقر النظام الدراسي للعام الجامعي القادم 1445هـ بنظام الفصلين الدراسيين.

التقويم الدراسي

ونشرت الجامعة التقويم الدراسي، حيث تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 20 أغسطس المقبل الموافق 4/ 2/ 1445هـ.

أما الفصل الدراسي الثاني فيبدأ يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 الموافق 7/ 2/ 1445هـ.