Icon

الشرطة الفرنسية تعتدي وتعتقل شخصًا من ذوي الإعاقة Icon موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد المنستيري Icon موعد القبول في جامعة القصيم للعام الجامعي 1445هـ Icon وزير الداخلية : تكامل القطاعات العسكرية والأمنية أسهم بنجاح خطة أمن الحج Icon شرطة فرنسا تعتقل مدرب باريس سان جيرمان Icon قيادة الإمارات تهنئ الملك سلمان بنجاح حج 1444 هـ Icon وزير الصحة يعلن نجاح خطة الحج الصحية وخلوه من أي أمراض وبائية Icon ستيفن جيرارد يوافق على تدريب الاتفاق Icon موعد عودة الدوام الرسمي للموظفين بعد إجازة عيد الأضحى Icon جماهير الهلال تطلب سرعة ضم بيرناردو سيلفا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

موعد القبول في جامعة القصيم للعام الجامعي 1445هـ

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢١ مساءً
موعد القبول في جامعة القصيم للعام الجامعي 1445هـ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت جامعة القصيم، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، الدليل الإرشادي للقبول للعام الجامعي 1445هـ

الدليل الإرشادي بجامعة القصيم

وتضمن الدليل الإرشادي في جامعة القصيم، الجدول الزمني لإجراءات القبول، وشروط وآلية القبول. كما شمل أيضًا الدليل الإرشادي على آلية التقديم، والتخصصات المتاحة.

قد يهمّك أيضاً
عدسات الحجاج تصور تفاصيل حياتهم داخل الحرم

عدسات الحجاج تصور تفاصيل حياتهم داخل الحرم

تفاصيل عقد كوليبالي مع الهلال

تفاصيل عقد كوليبالي مع الهلال

وكانت جامعة القصيم قد أعلنت عن فترة التقديم على درجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1445هـ.

موعد التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد 28/ 12/ 1444هـ، الموافق 16/ 7/ 2023م، وينتهي يوم الخميس 2/ 1/ 1445هـ، الموافق 20/ 7/ 2023م.

وللاطلاع على الدليل الإرشادي عبر الرابط .

نظام الفصلين الدراسيين

وكانت جامعة القصيم، قد أعلنت اعتماد نظام الفصلين الدراسين خلال العام الدراسي الجامعي المقبل.

وقالت جامعة القصيم عبر حسابها بموقع “تويتر”: إن مجلس الجامعة خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس الجامعة أقر النظام الدراسي للعام الجامعي القادم 1445هـ بنظام الفصلين الدراسيين.

التقويم الدراسي

ونشرت الجامعة التقويم الدراسي، حيث تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 20 أغسطس المقبل الموافق 4/ 2/ 1445هـ.

أما الفصل الدراسي الثاني فيبدأ يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 الموافق 7/ 2/ 1445هـ.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شراكة متعددة الأطراف لدعم البنية التحتية في عسير
السعودية اليوم

شراكة متعددة الأطراف لدعم البنية التحتية في...

السعودية اليوم
طلائع الحجاج الأولى تصل إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة
السعودية اليوم

طلائع الحجاج الأولى تصل إلى جسر الجمرات...

السعودية اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة عيار 22 يسجل 216.62 ريال
السعودية اليوم

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة عيار 22...

السعودية اليوم
فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من 1300 مريض في الكاميرون وكينيا
السعودية اليوم

فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من...

السعودية اليوم
مسابقة لاختيار العروض المشارِكة في مهرجان الرياض للمسرح
السعودية اليوم

مسابقة لاختيار العروض المشارِكة في مهرجان الرياض...

السعودية اليوم
إتمام عقد قران الحسين بالبدلة العسكرية وعروسه بالأبيض
السعودية اليوم

إتمام عقد قران الحسين بالبدلة العسكرية وعروسه...

السعودية اليوم
السجن 20 عاماً لمواطن استغل عائلته في ترويج المخدرات
أخبار رئيسية

السجن 20 عاماً لمواطن استغل عائلته في...

أخبار رئيسية
“لبيك اللهم لبيك” تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
السعودية اليوم

“لبيك اللهم لبيك” تجمع أفئدة الحجيج في...

السعودية اليوم