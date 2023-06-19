موعد المباراة القادمة لـ منتخب مصر

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا لمواجهة المنتخب الإثيوبي في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وستقام المباراة في القاهرة يوم 4 سبتمبر المقبل، حيث يسعى الفريق المصري للفوز ورد اعتباره أمام إثيوبيا التي تفوقت على المنتخب المصري يوم 9 يونيو من عام 2022 بنتيجة هدفين دون رد.

وكان الفريق المصري ضمن تأهله لكأس أمم إفريقيا 2023، بعد فوزه يوم الأربعاء الماضي على المنتخب الغيني بنتيجة هدفين لهدف.

ويتصدر الفريق المصري حاليًّا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد المنتخب الإثيوبي في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط.

منتخب مصر ضد جنوب السودان

وبالأمس، انتهت مباراة مصر ضد جنوب السودان الودية بفوز منتخب مصر بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات توقف يونيو الدولي حاليًّا.

وكان اللاعب مصطفى فتحي افتتح التسجيل للمنتخب المصري في الدقيقة العشرين بطريقة جميلة.

وفي الدقيقة الـ45 نجح اللاعب محمود عبدالمنعم “كهربا” في إحراز الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من محمود تريزيجيه.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق المنتخب المصري بنتيجة هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح اللاعب تريزيجيه في إضافة الهدف الثالث للمنتخب المصري في الدقيقة الـ73 بعد ارتداد الكرة من حارس مرمى جنوب السودان.

وانتهت المباراة، بفوز منتخب مصر وديًّا بثلاثية دون رد في لقاء أُقيم على ملعب القاهرة الدولي.